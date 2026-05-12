Deputado repudia tese de mesadas pagas pelo Master aos distritais

Jorge Vianna: "Não estão respeitando os mandatos de deputados íntegros. A gente não pode ficar calado vendo as coisas acontecendo" - (crédito: Reprodução/YouTube)

O deputado distrital Jorge Vianna (Democrata) se manifestou, nesta terça-feira (12/5), sobre a notícia publicada pelo portal Vero sobre uma suposta mesada paga pelo Banco Master a 12 deputados distritais. De acordo com o portal, a informação faria parte de uma suposta proposta de delação premiada do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa. O parlamentar afirmou que não deve nada e que nunca trocou favores com o BRB ou qualquer outra instituição financeira.

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“Não estão respeitando os mandatos de deputados íntegros. A gente não pode ficar calado vendo as coisas acontecendo. Eu não devo nada. Nunca pedi um favor para o presidente do Banco de Brasília, nenhuma vantagem”, disse Jorge Vianna. “Estão tentando liquidar os pré-candidatos à reeleição. Estão colocando todos nós no mesmo bolo como se tivéssemos a mesma conduta. Uma palhaçada. Eu não devo nada”, acrescentou.

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O distrital confirmou que foi a jogos do Flamengo no estádio Mané Garrincha em camarotes do BRB, mas negou qualquer envolvimento em esquemas ilícitos junto ao Master e BRB. “Se ir aos jogos do Flamengo for passível de condenação, esse é o meu pecado. Se eu soubesse que a conduta do BRB era essa, não teria participado. É preciso ter mais cuidado, mais responsabilidade”, salientou.

Outros parlamentares evitaram comentar o assunto por alegarem que a delação de Costa ainda não foi homologada.