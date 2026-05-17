Cacique Raoni é internado novamente

O cacique Raoni Metuktire, líder indígena e um dos defensores mais emblemáticos da Amazônia no mundo, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar problemas respiratórios, informaram os médicos.

Raoni, 94 anos, foi internado na UTI do Hospital Dois Pinheiros, na cidade de Sinop, Mato Grosso, "como medida preventiva" e está em situação "estável", afirma um comunicado divulgado pela equipe médica.

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O cacique já viajou por todo o planeta para defender a causa da floresta amazônica e das comunidades indígenas diante de chefes de Estado, papas e monarcas.

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No começo de maio, ele passou cinco dias no mesmo hospital após sentir dores abdominais e foi tratado de uma hérnia. Na quinta-feira, ele retornou ao centro médico após "um novo mal-estar clínico",a firma o comunicado.

Nascido na aldeia de Kapot, no Mato Grosso, Raoni não viu um homem branco até ter cerca de 20 anos. Ele foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos, segundo os médicos.

O cacique ganhou notoriedade nos anos 1970, quando militava contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Raoni fez a primeira turnê internacional em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia.

Desde então, prossegue ativo como uma das vozes mais conhecidas em defesa da maior floresta tropical do mundo.