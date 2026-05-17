Cacique Raoni é internado novamente

O cacique Raoni Metuktire, líder indígena e um dos defensores mais emblemáticos da Amazônia no mundo, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar problemas respiratórios, informaram os médicos.
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Raoni, 94 anos, foi internado na UTI do Hospital Dois Pinheiros, na cidade de Sinop, Mato Grosso, "como medida preventiva" e está em situação "estável", afirma um comunicado divulgado pela equipe médica.
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O cacique já viajou por todo o planeta para defender a causa da floresta amazônica e das comunidades indígenas diante de chefes de Estado, papas e monarcas.
No começo de maio, ele passou cinco dias no mesmo hospital após sentir dores abdominais e foi tratado de uma hérnia. Na quinta-feira, ele retornou ao centro médico após "um novo mal-estar clínico",a firma o comunicado.
Nascido na aldeia de Kapot, no Mato Grosso, Raoni não viu um homem branco até ter cerca de 20 anos. Ele foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos, segundo os médicos.
O cacique ganhou notoriedade nos anos 1970, quando militava contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Raoni fez a primeira turnê internacional em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia.
Desde então, prossegue ativo como uma das vozes mais conhecidas em defesa da maior floresta tropical do mundo.