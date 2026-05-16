Comprou produtos Ypê suspensos? Saiba como pedir reembolso

A medida vale para produtos como lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes identificados com lote final 1. - (crédito: Reprodução/redes sociais )

Consumidores que compraram produtos da Ypê suspensos pela Anvisa já podem solicitar reembolso diretamente à fabricante. O pedido é feito de forma online, por meio de um formulário disponibilizado pela empresa após a decisão do órgão sanitário.

A medida vale para produtos como lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes identificados com lote final 1. Além da devolução do valor pago, a empresa também informou que consumidores poderão optar pela troca dos itens atingidos pela suspensão cautelar.

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Para iniciar o processo, o cliente deve acessar o formulário oficial da fabricante e registrar a solicitação de atendimento. No cadastro, são exigidos dados pessoais como nome completo, CPF, telefone, endereço, e-mail e uma chave Pix para recebimento do valor.

O consumidor também precisa informar detalhes do produto adquirido, incluindo tipo, lote, quantidade e informações relacionadas à compra. A empresa pede ainda o envio da nota ou cupom fiscal, embora especialistas em direito do consumidor afirmem que o documento não é obrigatório para garantir o reembolso.

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Após concluir o preenchimento do formulário, o sistema gera um protocolo de atendimento, além de enviar uma confirmação por e-mail. A recomendação é que o consumidor guarde o número do registro até a finalização do processo.

Entenda a suspensão

A suspensão dos produtos ocorreu após inspeções realizadas em uma fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo. De acordo com a Anvisa, foram encontradas falhas consideradas críticas no processo de fabricação, incluindo problemas no controle de qualidade, sinais de corrosão em equipamentos e armazenamento inadequado de resíduos industriais.

A agência sanitária também informou ter identificado a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos acabados da marca.

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O maior risco envolve pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento contra câncer, transplantados, bebês, idosos fragilizados e pessoas com feridas ou dermatites. Nesses casos, a bactéria pode provocar infecções ao entrar em contato com mucosas, olhos ou lesões na pele.

A orientação das autoridades sanitárias é para que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos atingidos pela medida. Já quem utilizou os itens e não apresentou sintomas não precisa buscar atendimento médico apenas pela exposição.