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SALVADOR

Desabamento em Salvador deixa três mortos

Trabalhadores que atuavam em obra morreram após colapso de prédio no bairro Luís Anselmo; família conseguiu escapar com vida

Desabamento em Salvador mata três pessoas - (crédito: Reprodução/redes sociais )
Desabamento em Salvador mata três pessoas - (crédito: Reprodução/redes sociais )

O desabamento de um prédio residencial no bairro Luís Anselmo, na região de Brotas, em Salvador, terminou com três mortes e uma madrugada de buscas sob os escombros. O último corpo foi retirado pelos bombeiros militares neste domingo (17/5), encerrando as operações no imóvel que desabou no sábado (16/5).

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Segundo o g1, as vítimas fatais foram identificadas como Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Raimundo Brito dos Santos, de 59. Os três trabalhavam em uma obra realizada no edifício no momento em que a estrutura cedeu.

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Ainda segundo o jornal, seis pessoas estavam no prédio de quatro andares quando ocorreu o desabamento. Entre elas, uma família formada por um homem identificado como José Antônio, a esposa e um bebê de apenas 1 ano e 6 meses.

Os três conseguiram deixar o imóvel antes do colapso completo da estrutura. A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo familiares, ela sofreu dores pelo corpo, mas permanece em estado estável e sem risco de morte.

Ainda durante a noite de sábado, os bombeiros localizaram as primeiras vítimas entre os destroços. A confirmação da primeira morte ocorreu no início da noite, enquanto o segundo corpo foi encontrado por volta das 20h15. O terceiro resgate aconteceu horas depois, já na madrugada deste domingo, encerrando um trabalho marcado por tensão e esperança entre familiares e equipes de salvamento.

As circunstâncias do desabamento ainda serão investigadas pelas autoridades. O caso reacende o alerta para a segurança estrutural de imóveis em reforma e para os riscos enfrentados por trabalhadores em obras urbanas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/05/2026 15:00
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