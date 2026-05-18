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Detento tenta pegar objeto e fica entalado em cela de penitenciária

Bombeiros utilizaram ferramenta de corte para retirar o homem sem ferimentos

O preso ficou preso ao tentar pegar um objeto pessoal que havia caído do lado de fora da cela - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)
O preso ficou preso ao tentar pegar um objeto pessoal que havia caído do lado de fora da cela - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Um detento ficou preso na portinhola de uma cela e precisou ser resgatado na tarde desse domingo (17/5), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Penitenciária José Maria Alkimin.

De acordo com o solicitante, o preso tentou pegar um objeto pessoal que havia caído do lado de fora da cela, momento em que ficou entalado na portinhola.

Militares do Pelotão de Busca e Salvamento foram acionados e realizaram o resgate utilizando ferramenta de corte.

Ainda conforme os bombeiros, o trabalho durou cerca de 40 minutos e exigiu bastante cuidado, já que a lâmina utilizada no equipamento ficou muito próxima do detento durante o procedimento. O homem foi retirado sem ferimentos.

Imagens gravadas mostram o preso entalado na estrutura enquanto os militares realizam o corte da porta para efetuar o resgate.

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 18/05/2026 10:58
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