Megaoperação fecha 2 mil lojas e mira pirataria ligada à Copa do Mundo

Durante a fiscalização, os comerciantes deverão apresentar notas fiscais e documentos que comprovem a procedência dos produtos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma megaoperação da Receita Federal interditou, nesta segunda-feira (18/5), dois dos principais centros comerciais do Brás, na região central de São Paulo, em uma ação voltada ao combate da pirataria ligada à Copa do Mundo e à venda de produtos irregulares no país.

Os alvos foram o Shopping 25 Brás e o Shopping Stunt, que somam cerca de 2 mil lojas. Os espaços devem permanecer fechados por pelo menos duas semanas enquanto equipes da Receita realizam fiscalização detalhada das mercadorias.

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A operação começou nas primeiras horas da manhã e surpreendeu lojistas e funcionários, que encontraram os acessos bloqueados ao chegar para trabalhar. Apesar da intensa movimentação na região, a ação ocorreu sem confrontos.

Segundo a Receita Federal, o foco principal é a circulação de produtos falsificados ligados ao universo esportivo, especialmente camisas de seleções e itens relacionados à Copa do Mundo, além de eletrônicos importados irregularmente e cigarros eletrônicos, cuja comercialização é proibida no Brasil.

Durante a fiscalização, os comerciantes precisarão apresentar notas fiscais e documentos que comprovem a origem dos produtos vendidos nas lojas. Mercadorias com comprovação regular serão liberadas. Já os itens sem documentação poderão ser apreendidos pela Receita.

Mesmo após a apreensão, os lojistas ainda terão a possibilidade de apresentar comprovantes posteriormente para tentar recuperar os produtos recolhidos.

As apreensões devem ocorrer gradualmente ao longo dos próximos dias, conforme as equipes avancem na vistoria dos estabelecimentos.

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Em nota, a Associação de Lojistas do Brás afirmou que o comércio formal da região não pode ser associado à pirataria. “Grande parte dos lojistas trabalha com produção nacional e distribuição legalizada para diferentes estados e países da América Latina", destacou.

A entidade também declarou que ações de fiscalização são importantes para preservar comerciantes que atuam dentro da legalidade e evitar prejuízos para empresas regularizadas.

*Estagiária sob supervisão Aline Gouveia