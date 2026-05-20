InícioBrasil
QUALIDADE DE VIDA

Brasília garante o 2º lugar de capital com melhor qualidade de vida do país

Levantamento do IPS Brasil analisa saúde, segurança, educação e meio ambiente nas 27 capitais do país, destacando tanto as melhores quanto as piores colocadas

O Índice de Progresso Social (IPS) avalia, de forma multidimensional, se as pessoas têm o necessário para viver e prosperar, permitindo comparar realidades em todo o Brasil. - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
O Índice de Progresso Social (IPS) avalia, de forma multidimensional, se as pessoas têm o necessário para viver e prosperar, permitindo comparar realidades em todo o Brasil. - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (20/5) pelo Índice de Progresso Social Brasil, desenvolvido pelo instituto Imazon em parceria com outras organizações, revelou quais são as capitais brasileiras com melhor qualidade de vida em 2026.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A pesquisa analisou indicadores sociais e ambientais dos 5.570 municípios do país, levando em conta áreas como saúde, segurança, educação, saneamento, moradia, inclusão social e meio ambiente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Curitiba ficou na liderança entre as capitais brasileiras pelo segundo ano seguido, com 71,29 pontos. Brasília apareceu logo atrás, seguida por São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte.

Confira as capitais mais bem colocadas no ranking:

  1. Curitiba (PR)

  2. Brasília (DF)

  3. São Paulo (SP)

  4. Campo Grande (MS)

  5. Belo Horizonte (MG)

  6. Goiânia (GO)

  7. Vitória (ES)

  8. Florianópolis (SC)

  9. Palmas (TO)

  10. João Pessoa (PB)

Segundo os organizadores do estudo, cidades bem avaliadas costumam apresentar equilíbrio entre diferentes áreas essenciais da vida urbana, e não apenas força econômica.

Curitiba se destacou principalmente pelos indicadores ligados ao meio ambiente, áreas verdes e planejamento urbano. Brasília teve desempenho forte em infraestrutura e acesso a serviços públicos. São Paulo aparece com destaque para infraestrutura, acesso à informação e comunicação, além da diversidade de serviços urbanos.

Na outra ponta do ranking aparecem Porto Velho e Macapá, que tiveram os piores resultados entre as capitais brasileiras. Salvador e Maceió também ficaram entre as últimas posições.

Confira as capitais com pior qualidade de vida segundo o levantamento:

  1. Porto Velho (RO)

  2. Macapá (AP)

  3. Maceió (AL)

  4. Salvador (BA)

  5. Rio Branco (AC)

Os dados reforçam desigualdades históricas entre regiões do país. Enquanto as capitais do Sul e Sudeste concentram os melhores índices, cidades do Norte enfrentam dificuldades maiores em áreas como saneamento, segurança e acesso a serviços básicos.

O estudo também avaliou os municípios brasileiros. Pela terceira vez consecutiva, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, apareceu como a cidade com melhor qualidade de vida do país. Já Uiramutã, em Roraima, ficou na última colocação do ranking nacional.

O Índice de Progresso Social utiliza 57 indicadores e busca medir não apenas a riqueza econômica, mas o impacto dela na vida da população. A média brasileira em 2026 ficou em 63,40 pontos, mostrando uma evolução considerada pequena em relação aos anos anteriores.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 20/05/2026 13:42
SIGA
x