Brasília garante o 2º lugar de capital com melhor qualidade de vida do país

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (20/5) pelo Índice de Progresso Social Brasil, desenvolvido pelo instituto Imazon em parceria com outras organizações, revelou quais são as capitais brasileiras com melhor qualidade de vida em 2026.
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A pesquisa analisou indicadores sociais e ambientais dos 5.570 municípios do país, levando em conta áreas como saúde, segurança, educação, saneamento, moradia, inclusão social e meio ambiente.
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Curitiba ficou na liderança entre as capitais brasileiras pelo segundo ano seguido, com 71,29 pontos. Brasília apareceu logo atrás, seguida por São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte.
Confira as capitais mais bem colocadas no ranking:
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Curitiba (PR)
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Brasília (DF)
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São Paulo (SP)
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Campo Grande (MS)
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Belo Horizonte (MG)
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Goiânia (GO)
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Vitória (ES)
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Florianópolis (SC)
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Palmas (TO)
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João Pessoa (PB)
Segundo os organizadores do estudo, cidades bem avaliadas costumam apresentar equilíbrio entre diferentes áreas essenciais da vida urbana, e não apenas força econômica.
Curitiba se destacou principalmente pelos indicadores ligados ao meio ambiente, áreas verdes e planejamento urbano. Brasília teve desempenho forte em infraestrutura e acesso a serviços públicos. São Paulo aparece com destaque para infraestrutura, acesso à informação e comunicação, além da diversidade de serviços urbanos.
Na outra ponta do ranking aparecem Porto Velho e Macapá, que tiveram os piores resultados entre as capitais brasileiras. Salvador e Maceió também ficaram entre as últimas posições.
Confira as capitais com pior qualidade de vida segundo o levantamento:
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Porto Velho (RO)
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Macapá (AP)
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Maceió (AL)
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Salvador (BA)
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Rio Branco (AC)
Os dados reforçam desigualdades históricas entre regiões do país. Enquanto as capitais do Sul e Sudeste concentram os melhores índices, cidades do Norte enfrentam dificuldades maiores em áreas como saneamento, segurança e acesso a serviços básicos.
O estudo também avaliou os municípios brasileiros. Pela terceira vez consecutiva, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, apareceu como a cidade com melhor qualidade de vida do país. Já Uiramutã, em Roraima, ficou na última colocação do ranking nacional.
O Índice de Progresso Social utiliza 57 indicadores e busca medir não apenas a riqueza econômica, mas o impacto dela na vida da população. A média brasileira em 2026 ficou em 63,40 pontos, mostrando uma evolução considerada pequena em relação aos anos anteriores.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe