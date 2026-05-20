Ypê alerta consumidores para não utilizarem produtos contaminados

No começo do mês, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes da empresa que apresentavam lotes com final 1. - (crédito: Reprodução/redes sociais )

Quase duas semanas após a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a venda e recolher produtos da marca Ypê, a empresa divulgou um comunicado pedindo que consumidores não utilizem os itens afetados pela medida.

Leia também: Anvisa mantém suspensão de produtos da Ypê

Na nota divulgada na noite desta terça-feira (19/5), a fabricante reforçou que os produtos identificados com final de lote 1 continuam com distribuição e comercialização suspensas. A empresa destacou que a orientação é seguir a determinação da autoridade sanitária até que haja uma nova deliberação sobre o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Comprou produtos Ypê suspensos? Saiba como pedir reembolso

Além dos consumidores, a recomendação também foi direcionada a estabelecimentos comerciais e parceiros da marca. Segundo a Ypê, os produtos do lote investigado devem permanecer armazenados, sem exposição para venda.

Para quem ainda possui os itens em casa, a orientação é não utilizar nem descartar os produtos de forma inadequada até novas instruções da Anvisa. A empresa informou ainda que seguirá realizando o ressarcimento aos consumidores que desejarem devolver os itens suspensos.

Leia também: O que se sabe sobre o recolhimento de produtos da Ypê pela Anvisa

No comunicado, a fabricante afirmou que continua adotando medidas para comprovar a segurança e a confiabilidade dos produtos da marca. A empresa também declarou que mantém colaboração com as autoridades sanitárias, fornecendo documentos, análises e informações técnicas para esclarecer o caso.