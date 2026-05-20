Ypê alerta consumidores para não utilizarem produtos contaminados

Quase duas semanas após a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a venda e recolher produtos da marca Ypê, a empresa divulgou um comunicado pedindo que consumidores não utilizem os itens afetados pela medida.
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- Leia também: Anvisa mantém suspensão de produtos da Ypê
Na nota divulgada na noite desta terça-feira (19/5), a fabricante reforçou que os produtos identificados com final de lote 1 continuam com distribuição e comercialização suspensas. A empresa destacou que a orientação é seguir a determinação da autoridade sanitária até que haja uma nova deliberação sobre o caso.
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Além dos consumidores, a recomendação também foi direcionada a estabelecimentos comerciais e parceiros da marca. Segundo a Ypê, os produtos do lote investigado devem permanecer armazenados, sem exposição para venda.
Para quem ainda possui os itens em casa, a orientação é não utilizar nem descartar os produtos de forma inadequada até novas instruções da Anvisa. A empresa informou ainda que seguirá realizando o ressarcimento aos consumidores que desejarem devolver os itens suspensos.
No comunicado, a fabricante afirmou que continua adotando medidas para comprovar a segurança e a confiabilidade dos produtos da marca. A empresa também declarou que mantém colaboração com as autoridades sanitárias, fornecendo documentos, análises e informações técnicas para esclarecer o caso.
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