Governo endurece as regras para big techs

No mesmo dia em que cobrou uma educação em defesa da mulher, Lula assinou medidas que obriga as redes a se anteciparem à difamação feminina - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O governo federal endureceu as regras para a atuação das big techs no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou dois decretos e sancionou quatro projetos de lei para combater a impunidade no ambiente digital. As novas diretrizes atacam sete grupos de delitos: terrorismo, instigação à automutilação ou suicídio, ataques à democracia e golpe de Estado, racismo, homofobia e crimes contra crianças e mulheres.

No centro dessa mudança está a atualização do Marco Civil da Internet, que se alinha à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2025. Na prática, isso altera o regime de responsabilidade das plataformas.

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Antes, as empresas só podiam ser punidas por conteúdos de terceiros se descumprissem uma ordem judicial específica. Agora, podem ser responsabilizadas civilmente caso não removam conteúdos ilícitos logo após a notificação pelo usuário em casos de crimes graves ou falhas sistêmicas no dever de cuidado.

No caso da proteção feminina, um dos decretos institui a "Regra das Duas Horas": provedores de redes sociais devem criar canais de denúncia de fácil acesso para casos de exposição de imagens íntimas não consentidas — o que inclui deepfakes e nudes gerados por inteligência artificial (IA). O conteúdo deve ser removido em, no máximo, 120 minutos após a notificação feita pela vítima.

Além disso, as empresas ficam proibidas de oferecer ferramentas de IA que facilitem a criação desse tipo de material e devem programar os algoritmos para reduzir o alcance de ataques coordenados, como os frequentemente direcionados às mulheres jornalistas.

O governo ainda impôs regras rígidas para a publicidade digital. As plataformas que comercializam anúncios agora têm responsabilidade presumida sobre conteúdos impulsionados e são obrigadas a guardar os dados dos anunciantes por um ano, permitindo que vítimas de propagandas enganosas ou golpes possam mover ações de reparação.

A fiscalização das novas regras ficarão a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que atuará como uma agência reguladora. Passará a avaliar a atuação das empresas e a capacidade técnica que têm de prevenir crimes.

Fraudes digitais

Simultaneamente ao endurecimento das regras, a Advocacia-Geral da União (AGU), por meio da Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia, notificou gigantes como Google, Meta, Tiktok, Kwai e Microsoft para conter uma onda de fraudes digitais que exploram o programa "Novo Desenrola Brasil — Famílias", lançado no começo do mês. A notificação se fundamenta no Código de Defesa do Consumidor e no princípio de que as plataformas não têm neutralidade diante de crimes evidentes.

A AGU exigiu que os provedores de e-mail também classifiquem mensagens fraudulentas como "spam" e que as lojas de aplicativos e serviços de publicidade removam imediatamente anúncios classificados como enganosos.



