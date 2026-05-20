Lula diz que combate à violência contra mulher deve ser tema nas escolas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (20/5) que temas relacionados ao combate à violência contra mulheres deve ser ensinado a crianças nas escolas.
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"A humanidade avançou, o mundo do trabalho mudou, o mundo da escola mudou. Ninguém é mais o mesmo depois da internet. Nós precisamos ter um processo de reeducação. (...) "O Conselho Nacional de Educação precisa saber como a gente coloca isso corretamente no currículo escolar", cobrou o petista, em discurso realizado no Palácio do Planalto, durante a cerimônia de 100 dias do pacto contra o feminicídio.
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Em seu pronunciamento, ele também afirmou que o combate à violência contra a mulher deve ser feito por meio da educação. "Como a gente vai preparar um menino de seis anos de idade em uma creche que ele não é melhor do que a menina? Que ele não é mais poderoso do que ela? Isso pode ser ensinado pelo professor. Uma criança bem ensinada vai ensinar o pai e a mãe, e eles vão ter vergonha de brigar na frente do filho", exemplificou o presidente.
Plataformas digitais
Denúncias
Em seu discurso, Lula considerou que o pacto de combate ao feminicídio fez, em 100 dias, mais do que foi "feito em um século". "É uma demonstração de que vale a pena ousar e acreditar que tudo é possível se a gente quer que aconteça", classificou.
"Quando as pessoas confiam, elas passam a denunciar (agressões). Quando a medida protetiva dá a certeza de que a mulher será protegida de verdade, ela começa a denunciar", completou o presidente.