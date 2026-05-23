Indígenas e seguranças se enfrentam em evento com Lula, no Espírito Santo

Segundo indígenas do Território Tupinikim, o objetivo do grupo era fazer uma apresentação cultural de recepção ao presidente Lula - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ficou ferido na cabeça após um tumulto envolvendo indígenas do território Tupinikim e seguranças durante a visita do presidente Lula por Aracruz, no Espírito Santo, nessa quinta-feira (22/5).

O evento aconteceu no Sesc de Aracruz, onde Lula, a primeira-dama Janja da Silva, e a ministra da cultura Margareth Menezes, compareceram para compor a mesa de honra da 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Brasil tenta repatriar fósseis e peças históricas levados ao exterior



Um vídeo mostra o momento em que indígenas e seguranças se empurram próximo ao palco. Um agente foi atingido na cabeça por com uma casaca, instrumento musical tradicional. Segundo o G1, o grupo tentava se aproximar do presidente Lula para fazer uma apresentação, quando a equipe de seguranças tentou impedir a passagem.

Em nota, a Associação do Território Indígena Tupinikim e Guarani (Aitg) confirma que o objetivo era recepcionar o presidente com o canto ritual, como é de costume em eventos.

“No dia 21 de maio, com a vinda do presidente da República, maior autoridade de nosso país, para nós. era de grande importância recepcioná-lo. Sendo assim, entramos normalmente no auditório - e NÃO INVADIMOS. Todos estávamos credenciados, acompanhando o evento desde o primeiro dia”, diz o comunicado.

A Aitg afirma ainda que não houve diálogo por parte da equipe de segurança e acusa falta de organização no auditório do Sesc. “Não compactuamos com nenhum tipo de violência, e desejamos que o agente ferido se recupere bem, assim como os demais afetados. Naquele momento, a confusão se generalizou e os nossos também foram agredidos”, afirma a nota.

O agente foi socorrido e levado ao hospital. A Polícia Federal está investigando o caso para identificar os envolvidos.