Indígenas e seguranças se enfrentam em evento com Lula, no Espírito Santo

Um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ficou ferido na cabeça após um tumulto envolvendo indígenas do território Tupinikim e seguranças durante a visita do presidente Lula por Aracruz, no Espírito Santo, nessa quinta-feira (22/5).
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O evento aconteceu no Sesc de Aracruz, onde Lula, a primeira-dama Janja da Silva, e a ministra da cultura Margareth Menezes, compareceram para compor a mesa de honra da 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura.
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Um vídeo mostra o momento em que indígenas e seguranças se empurram próximo ao palco. Um agente foi atingido na cabeça por com uma casaca, instrumento musical tradicional. Segundo o G1, o grupo tentava se aproximar do presidente Lula para fazer uma apresentação, quando a equipe de seguranças tentou impedir a passagem.
Em nota, a Associação do Território Indígena Tupinikim e Guarani (Aitg) confirma que o objetivo era recepcionar o presidente com o canto ritual, como é de costume em eventos.
“No dia 21 de maio, com a vinda do presidente da República, maior autoridade de nosso país, para nós. era de grande importância recepcioná-lo. Sendo assim, entramos normalmente no auditório - e NÃO INVADIMOS. Todos estávamos credenciados, acompanhando o evento desde o primeiro dia”, diz o comunicado.
A Aitg afirma ainda que não houve diálogo por parte da equipe de segurança e acusa falta de organização no auditório do Sesc. “Não compactuamos com nenhum tipo de violência, e desejamos que o agente ferido se recupere bem, assim como os demais afetados. Naquele momento, a confusão se generalizou e os nossos também foram agredidos”, afirma a nota.
O agente foi socorrido e levado ao hospital. A Polícia Federal está investigando o caso para identificar os envolvidos.
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