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Tumulto

Indígenas e seguranças se enfrentam em evento com Lula, no Espírito Santo

Um agente foi ferido na cabeça ao ser atingido por instrumento musical. Associação indígena aponta falha na organização do local

Segundo indígenas do Território Tupinikim, o objetivo do grupo era fazer uma apresentação cultural de recepção ao presidente Lula - (crédito: Reprodução/Instagram)
Segundo indígenas do Território Tupinikim, o objetivo do grupo era fazer uma apresentação cultural de recepção ao presidente Lula - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ficou ferido na cabeça após um tumulto envolvendo indígenas do território Tupinikim e seguranças durante a visita do presidente Lula por Aracruz, no Espírito Santo, nessa quinta-feira (22/5).

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O evento aconteceu no Sesc de Aracruz, onde Lula, a primeira-dama Janja da Silva, e a ministra da cultura Margareth Menezes, compareceram para compor a mesa de honra da 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura.

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Um vídeo mostra o momento em que indígenas e seguranças se empurram próximo ao palco. Um agente foi atingido na cabeça por com uma casaca, instrumento musical tradicional. Segundo o G1, o grupo tentava se aproximar do presidente Lula para fazer uma apresentação, quando a equipe de seguranças tentou impedir a passagem.

Em nota, a Associação do Território Indígena Tupinikim e Guarani (Aitg) confirma que o objetivo era recepcionar o presidente com o canto ritual, como é de costume em eventos.

“No dia 21 de maio, com a vinda do presidente da República, maior autoridade de nosso país, para nós. era de grande importância recepcioná-lo. Sendo assim, entramos normalmente no auditório - e NÃO INVADIMOS. Todos estávamos credenciados, acompanhando o evento desde o primeiro dia”, diz o comunicado.

A Aitg afirma ainda que não houve diálogo por parte da equipe de segurança e acusa falta de organização no auditório do Sesc. “Não compactuamos com nenhum tipo de violência, e desejamos que o agente ferido se recupere bem, assim como os demais afetados. Naquele momento, a confusão se generalizou e os nossos também foram agredidos”, afirma a nota.

O agente foi socorrido e levado ao hospital. A Polícia Federal está investigando o caso para identificar os envolvidos.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 23/05/2026 00:10
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