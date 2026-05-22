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Sistema penitenciário

Operação apreende mais de 500 celulares dentro de presídios

A Operação Mute, realizada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), foi deflagrada em 23 unidades da Federação e mobilizou mais de 2.500 policiais penais

As unidades que participaram da operação concentram, aproximadamente, 65.040 presos - (crédito: Foto: Tom Costa/MJSP / Ministério da Justiça e Segurança Pública)
As unidades que participaram da operação concentram, aproximadamente, 65.040 presos - (crédito: Foto: Tom Costa/MJSP / Ministério da Justiça e Segurança Pública)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou, nesta sexta-feira (22/5), os resultados parciais da 11ª fase da Operação Mute, que foi deflagrada entre 18 e 21 de maio, em 23 unidades da Federação.

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A ação mobilizou 2.854 policiais penais em 49 estabelecimentos prisionais, resultando na revista de 2.611 celas e na apreensão de 534 aparelhos celulares ilícitos. A ofensiva foi realizada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

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As unidades que participaram da operação reúnem, aproximadamente, 65.040 presos. A ofensiva inclui as ações estratégicas do Programa Brasil contra o Crime Organizado e foca no enfrentamento às comunicações ilícitas no interior dos presídios, contribuindo para reduzir a atuação de organizações criminosas dentro e fora da cadeia. 

Após a 11ª fase da Operação, os números reunidos desde 2023 somam: 8.500 aparelhos celulares apreendidos; 41.457 policiais penais participantes das ações; 680 estabelecimentos prisionais participantes; e 40.214 celas revistadas.

Segundo o MJSP, essas iniciativas reforçam a atuação integrada entre União e estados, aliando inteligência policial, tecnologia e operações coordenadas para ampliar o controle estatal no sistema prisional e fortalecer a segurança pública.

*Estagiário sob supervisão de Victor Correia

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 22/05/2026 16:26
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