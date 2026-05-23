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LUTO

Morre Gabriel Ganley, influenciador fitness e fisiculturista, aos 22 anos

Notícia foi confirmada em postagem de patrocinador de Gabriel nas redes sociais

O influenciador fitness e fisiculturista Gabriel Ganley - (crédito: Reprodução / Instagram)
O influenciador fitness e fisiculturista Gabriel Ganley - (crédito: Reprodução / Instagram)

Morreu o influenciador fitness e fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos. A morte foi confirmada neste sábado (23/5, pela empresa responsável por patrocinar o jovem atleta, a Integralmédica. A causa da morte não foi divulgada. 

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Em postagem nas redes sociais, a patrocinadora prestou uma homenagem ao atleta. Além de destacar o impacto na internet, salientou a "energia, disciplina e autenticidade" de Ganley. Apelidado como Bebêzinho, o jovem acumulava 1,6 milhão de seguidores nas redes sociais.  

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"Hoje a dor fala mais alto. Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis na família Integralmédica. Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente", escreveu a Integralmédica. 

"Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ficam as resenhas no CT, o atendimento aos fãs que ele carregou no colo e a sua vontade de fazer o bem", acrescentou a empresa na postagem. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 23/05/2026 17:37 / atualizado em 23/05/2026 17:40
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