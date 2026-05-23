Rapper MT das Ruas é encontrado morto dentro de casa, em Ceilândia

O rapper MT das Ruas, de 47 anos, foi encontrado morto dentro de casa, em Ceilândia, neste sábado (23/5). Amigos do artista divulgaram, durante a semana, que ele estaria desaparecido desde quarta-feira (20/5). Referência do rap brasiliense, MT ficou conhecido pelas músicas "Esparradão" e "Lá vai bolinha".

Amigo de MT e parceiro em um projeto social voltado ao esporte e à música em Ceilândia, o professor Rachid Saab esteve no local onde o corpo foi achado. "Ele foi encontrado por um vizinho hoje (ontem), por volta de uma da tarde, já sem vida", afirmou em uma publicação nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Rachid destacou a importância de MT para a cena cultural do DF. "Era uma pessoa muito querida pela comunidade. O projeto social que a gente desenvolvia era uma esperança para esses garotos. Essa infelicidade tirou de Brasília, do rap, um expoente, alguém de um talento incrível", lamentou.

No início da carreira, MT das Ruas participou do grupo de rap e hip-hop Guindart 121, formado em Planaltina, de 2000 a 2006. Nas redes sociais, o grupo lamentou a morte do artista. “Hoje, o rap nacional está de luto. Descanse em paz, MT das Ruas. Eternamente vivo em nossos corações”, afirmou.

Também nas redes sociais, o portal Rap News DF expressou pesar. “Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e fãs nesse momento de dor. Sua caminhada, suas rimas e sua história jamais serão esquecidas. Descanse em paz, MT das ruas”, declarou.

O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), que apura as circunstâncias e a causa da morte. (AC)



