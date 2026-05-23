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Morre Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd, aos 83 anos

Músico foi lembrado pelo feeling e timbre, que tornam "seu jeito de tocar saxofone inconfundível"

Morre Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd - (crédito: Reprodução/Instagram)
Morre Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd - (crédito: Reprodução/Instagram)

O saxofonista Dick Parry morreu aos 83 anos na sexta-feira (22/5). A informação foi confirmada pelo músico David Gilmour. A causa da morte não foi divulgada. 

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Gilmour lembrou que desde os 17 anos tocou em bandas com Dick no saxofone, incluindo o Pink Floyd. "Seu feeling e timbre tornam seu jeito de tocar saxofone inconfundível, uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões e parte essencial de músicas como Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them e Money", citou.

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Nascido em Kentford, no Reino Unido, em 22 de dezembro de 1942, Parry iniciou a carreira como músico profissional na década de 1960 na banda The Soul Committee.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/05/2026 08:07 / atualizado em 23/05/2026 14:30
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