Gabriel Ganley morreu por doença no coração, aponta atestado de óbito

O corpo de Ganley será cremado nesta segunda-feira (25/5) em São Paulo, segundo informações da família. A cerimônia será fechada, com a presença apenas de parentes próximos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, sofreu morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica no coração, segundo o atestado de óbito do Instituto Médico Legal (IML). O atleta foi encontrado em seu apartamento no último sábado (23/5), já sem vida. Em suas redes sociais, ele admitia fazer uso de anabolizantes, o que pode ser agravante da doença.

De acordo com o cardiologista Geral da Rede D’Or, Rodrigo Sultani Leonello, na doença cardíaca, todo o coração (miocárdio) do paciente pode ser afetado pelo espessamento de suas paredes musculares, mas é mais comum que isso ocorra no septo, uma estrutura do coração responsável por separar suas cavidades e fazer a divisão interna do órgão. Quando essa condição afeta o septo, ela pode triplicar o tamanho da espessura, explicou.

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Segundo o especialista, a cardiomiopatia hipertrófica pode ser uma condição silenciosa em que o paciente não apresenta nenhum sintoma ou sinal de que há algo de errado com seu coração. Mas, conforme evolui, a cardiomiopatia hipertrófica pode tornar o bombeamento de sangue mais difícil, resultando em uma série de complicações.

A Secretaria da Segurança Pública disse ao G1 que a polícia ainda investiga o caso e aguarda os resultados de laudos do IML para esclarecer a morte.

O corpo de Ganley será cremado hoje em São Paulo, segundo informações da família. A cerimônia será fechada, com a presença apenas de parentes próximos.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro