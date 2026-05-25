Mega-Sena: dono de lotérica é um dos vencedores do prêmio de R$ 168 milhões

O concurso comemorativo dos 30 anos da Mega-Sena também premiou uma aposta simples do Rio de Janeiro, que receberá o mesmo valor pago ao bolão cearense - (crédito: Reprodução/Instagram)

O proprietário da Loteria Aldeota, Alessandro Montenegro, está entre os vencedores do prêmio de R$ 168.170.026,83 da Mega-Sena especial sorteada neste domingo (24). O empresário participou de um bolão com outros 99 apostadores registrado na própria unidade lotérica, localizada em Fortaleza.

De acordo com o g1, os integrantes do grupo premiado estão distribuídos em diferentes regiões do Brasil e até no exterior. Há ganhadores em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Macapá, Minas Gerais, além de cidades do interior do Ceará e da capital cearense. Dois participantes vivem fora do país — um em Dubai e outro em Nova Iorque.

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Ainda de acordo com o portal, o bolão vencedor teve custo total de R$ 313.956. Cada apostador contribuiu com R$ 3.139,56 para participar da aposta de 20 números. O valor milionário será dividido entre os 100 cotistas.

O concurso comemorativo dos 30 anos da Mega-Sena também premiou uma aposta simples do Rio de Janeiro, que receberá o mesmo valor pago ao bolão cearense. As dezenas sorteadas foram: 03, 30, 33, 35, 45 e 47. Para sacar a premiação, os vencedores precisarão comparecer presencialmente a uma agência da Caixa Econômica Federal com a cota do bolão. Após a validação, o pagamento pode ser liberado em até 72 horas.

Além das duas apostas vencedoras com seis acertos, cada uma levando R$ 168.170.026,83; o concurso registrou, segundo a Caixa: 590 jogos acertaram a quina (cinco números) e receberão R$ 13.890,02. Outros 37.565 ganhadores da quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, irão receber R$ 311,65.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado às 21h do dia 26 de maio. As apostas poderão ser feitas até as 20h do mesmo dia em lotéricas credenciadas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial da Caixa Econômica Federal.