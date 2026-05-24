Morte de fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como "suspeita"

O universo do fisiculturismo amanheceu em choque neste sábado (23/5) após a morte do atleta e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que trata a ocorrência como morte suspeita, até o momento.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Gabriel foi encontrado já sem sinais de vida dentro do apartamento onde morava. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), um amigo teria localizado o jovem caído na cozinha do imóvel. Ainda conforme a pasta, não foram identificados indícios aparentes de violência no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A área passou por perícia técnica e o registro da ocorrência foi encaminhado ao 42º Distrito Policial, na região do Parque São Lucas, com classificação de morte súbita.
- Leia também: Regalias em prisão de Deolane viram alvo de apuração
A notícia rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente entre fãs do esporte e seguidores do influenciador. Integrante da equipe da Integral Médica, Gabriel recebeu homenagens da empresa, que publicou uma mensagem destacando sua trajetória e influência no meio fitness.
Na nota, a marca afirmou que o jovem marcou a vida de milhares de pessoas por meio da motivação, energia e dedicação compartilhadas diariamente em seus conteúdos. Amigos, admiradores e atletas também lamentaram a perda nas redes.
“Perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao lado”, diz a nota.
Com forte presença digital, Gabriel acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores e era conhecido por publicar vídeos sobre preparação física, alimentação e rotina de treinos. O carioca vinha intensificando a preparação para competir no Musclecontest Brasil, evento previsto para acontecer em julho, em Curitiba.