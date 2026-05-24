Morte de fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como "suspeita"

Atleta e influenciador digital de 22 anos foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em São Paulo - (crédito: Reprodução/Instagram/@ganleygabriel)

O universo do fisiculturismo amanheceu em choque neste sábado (23/5) após a morte do atleta e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que trata a ocorrência como morte suspeita, até o momento.

Gabriel foi encontrado já sem sinais de vida dentro do apartamento onde morava. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), um amigo teria localizado o jovem caído na cozinha do imóvel. Ainda conforme a pasta, não foram identificados indícios aparentes de violência no local.

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A área passou por perícia técnica e o registro da ocorrência foi encaminhado ao 42º Distrito Policial, na região do Parque São Lucas, com classificação de morte súbita.

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A notícia rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente entre fãs do esporte e seguidores do influenciador. Integrante da equipe da Integral Médica, Gabriel recebeu homenagens da empresa, que publicou uma mensagem destacando sua trajetória e influência no meio fitness.

Na nota, a marca afirmou que o jovem marcou a vida de milhares de pessoas por meio da motivação, energia e dedicação compartilhadas diariamente em seus conteúdos. Amigos, admiradores e atletas também lamentaram a perda nas redes.

“Perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao lado”, diz a nota.

Com forte presença digital, Gabriel acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores e era conhecido por publicar vídeos sobre preparação física, alimentação e rotina de treinos. O carioca vinha intensificando a preparação para competir no Musclecontest Brasil, evento previsto para acontecer em julho, em Curitiba.