Homem morre ao tocar gaita em velório do melhor amigo

Gentil Scapini morreu e desejou que João Sebastião Gularte Correa tocasse na despedida. Mas amigo passou mal e também faleceu - (crédito: Acervo pessoal)

Uma amizade construída ao longo de mais de quatro décadas terminou de forma comovente em Ibirubá (RS). João Sebastião Gularte Correa morreu na última quinta-feira (21/5) enquanto tocava gaita no velório do melhor amigo, Gentil Scapini, atendendo a um último pedido deixado por ele antes de morrer.

Gentil faleceu na quarta-feira, aos 78 anos, após enfrentar um câncer. Antes da morte, pediu à família que João, amigo de infância e companheiro de décadas, fizesse uma homenagem musical na despedida.

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Durante o velório realizado na Capela Mortuária de Ibirubá, João começou a tocar gaita – como é chamada a sanfona ou acordeon no Rio Grande do Sul – enquanto o corpo de Gentil era preparado para o translado até a comunidade de Pinheirinho, no interior do município. Por volta das 10h, durante a homenagem, João sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

“Foi a emoção do momento, era uma amizade de muito tempo, eles viviam juntos desde pequenos no interior”, relatou o filho de João, Rafael Correa, em entrevista ao jornal Zero Hora.

Os dois amigos moravam na comunidade rural de Pinheirinho e compartilhavam uma ligação que atravessou décadas. Além da convivência diária, a música ocupava um espaço importante nessa relação.

Segundo familiares, era comum que se encontrassem para tocar gaita, especialmente durante datas comemorativas e encontros entre amigos. “A alegria dele era ver o João tocando gaita”, contou a nora de Gentil, Leodete da Silva Scapini ao portal de notícias gaúcho.

Familiares afirmam que João não apresentava problemas de saúde e era conhecido por ser uma pessoa querida pela comunidade. Irmão do músico Ernesto Nunes, ele mantinha uma forte ligação com a música, algo que também fazia parte da amizade com Gentil.

O amigo era lembrado pela participação ativa na comunidade. “Gentil se dedicava à comunidade. Era uma pessoa alegre, com muitos amigos, parceiro e participativo”, disse Leodete.

Os amigos foram sepultados no mesmo cemitério da comunidade onde cresceram e construíram a amizade. João deixa esposa, três filhos e três netos. Gentil deixa esposa, três filhos, sete netos e um bisneto.