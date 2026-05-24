Morre Luiz Freire, ex-prefeito de Olinda e deputado constituinte

Morreu, neste domingo (24/5), o ex-prefeito de Olinda (PE) e deputado constituinte Luiz Freire, aos 69 anos. Filho do ex-senador Marcos Freire, figura importante no MDB em Pernambuco, Luiz estava internado em Brasília, onde lutava contra um câncer de fígado. A morte foi confirmada pela prefeitura de Olinda. Ele deixa a mulher e dois filhos.

Empresário do ramo hoteleiro, Luiz Freire era formado em arquitetura pela Universidade de Brasília (UnB). Entre 1983 e 1987, foi deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), pelo PMDB.

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Eleito como deputado federal, teve participação na Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela Constituição de 1988. Também atuou em debates ligados aos municípios e à descentralização administrativa. Um ano mais tarde, foi eleito prefeito de Olinda, com 49.755 mil votos.

Em comunicado, a Prefeitura de Olinda declarou luto oficial de três dias. A prefeita, Mirella Almeida, lamentou a morte de Luiz. "Que Deus conforte toda a família neste momento tão difícil", escreveu.

Francisco Carvalho da Silva Neto, o Chiquinho, prefeito em exercício da cidade, afirmou que "neste momento de dor, quero expressar meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com ele ao longo da sua trajetória pública e pessoal. Em respeito à sua história, decreto luto oficial de três dias na cidade. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar essa perda".