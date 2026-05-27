Mulher agredida e jogada de penhasco também foi estuprada, diz polícia

Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

A diarista que foi sequestrada, agredida e empurrada de um penhasco na Serra do Rola-Moça, em Nova Lima (MG), na Grande BH, também foi estuprada, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme as investigações, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, confessou ter jogado a vítima e foi preso em flagrante pelos crimes de estupro e feminicídio tentado.

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De acordo com a polícia, Silvanildo não superou o término da relação com Ana Cláudia da Silva Souza, com quem foi casado por 10 anos. Ele a sequestrou na segunda-feira (25/5), a agrediu e a levou para o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, onde a jogou de uma altura aproximada de 50 metros.

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Segundo o suspeito, que confessou o crime à polícia, ele percebeu que Ana Cláudia estava viva depois de jogá-la e tentou ir até ela, mas devido às irregularidades do penhasco e à vegetação, ele desistiu e fugiu. Ele viajou a noite toda até chegar em Corinto, no Norte de Minas, onde dormiu dentro do próprio carro.

Na manhã de ontem, ele foi para Várzea da Palma, na mesma região, onde foi preso às margens da MGC-469, próximo a um supermercado. De acordo com a PM, ele foi monitorado visualmente enquanto caminhava pela via e foi abordado. Ele não resistiu, confirmou sua identidade e confessou a autoria do crime.

Os policiais encontraram várias facas, o canivete utilizado para ameaçar a vítima, roupas e um celular embalado em papel-alumínio — prática frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar rastreamentos via GPS. Segundo a PM, isso indica que ele tenha premeditado o crime.

Ele foi encaminhado à delegacia e as forças de segurança atuam nos desdobramentos da ocorrência. Ainda de acordo com a PC, Silvanildo foi encaminhado ao sistema prisional em seguida, onde segue à disposição da Justiça. Ainda não há informações sobre a audiência de custódia dele.

Em relação aos fatos registrados nessa terça-feira (26/5), na Serra do Rola Moça, em Brumadinho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o homem, de 52 anos, foi localizado na cidade de Várzea da Palma, sendo conduzido à delegacia, ouvido e autuado em flagrante delito, a princípio, pelos crimes de estupro e feminicídio tentado.

Há menos de uma semana, a vítima havia pedido medidas protetivas contra o suspeito. A PC informou que enviou o requerimento à Justiça na última quinta-feira (27/5).

O caso

Após quase 24 horas depois de ser sequestrada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, Ana Cláudia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) na manhã dessa terça-feira (26/5). Ela conseguiu andar e conversar normalmente após o resgate. Ela foi encontrada se segurando em uma árvore, o que indica uma queda entre 40 e 50 metros de altura. Ela virou à noite entre os mirantes do Morro dos Veados e do Planeta.

“Essa vítima está recebendo os primeiros cuidados. A princípio, a gente descartou qualquer tipo de fratura. Nós vamos encaminhar essa vítima ao Hospital João XXIII para receber todo o aparato necessário, para descartar de fato essas possíveis fraturas”, disse o tenente Geraldo Silveira, piloto do helicóptero Arcanjo que ajudou no resgate.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada consciente, orientada e conseguiu se comunicar. Os militares informaram que Ana Cláudia foi localizada em uma região de mata de difícil acesso, o que exigiu uma operação especializada para aproximação e retirada segura. A aeronave Arcanjo foi mobilizada com equipe médica para auxiliar na operação e realizar o transporte da mulher o Hospital João XXIII, em BH, onde segue internada nesta quarta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa. Por volta das 7h15 de segunda-feira, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, no Barreiro.

Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho. No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada.

Ana Cláudia é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro. O ex-companheiro da vítima é natural da Bahia e a suspeita inicial era que ele poderia ter fugido para a casa dos pais, no estado vizinho.