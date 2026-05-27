Ed Motta diz "viva a Paraíba" após polêmica com fala xenofóbica

Mais de vinte dias após a confusão em um restaurante no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Ed Motta se pronunciou sobre o episódio que gerou críticas nas redes sociais e resultou em um processo por acusações de xenofobia. Em vídeo publicado no Instagram, o artista pediu desculpas ao povo nordestino, com destaque para a Paraíba, após ofensas direcionadas a funcionários do restaurante Grado, localizado no Jardim Botânico.

No vídeo, Ed Motta aparece cantando um trecho da música Coleção, do cantor e compositor paraibano Cassiano. Ao falar sobre o artista, ele afirmou que Cassiano foi uma das grandes influências de sua carreira desde o primeiro disco lançado em 1988.



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O cantor declarou admiração pela cultura nordestina e afirmou que seu pedido de desculpas vinha “através da música e da arte”. Ele também elogiou a criatividade da região e encerrou a fala dizendo “Viva o Nordeste brasileiro, viva a Paraíba”.



A confusão aconteceu na madrugada de 2 de maio, no restaurante Grado, na zona sul do Rio, após discussão sobre a cobrança da taxa de rolha.

De acordo com funcionários e testemunhas, Ed Motta se irritou ao perceber a taxa e passou a agir de forma agressiva. Ele chamou um dos trabalhadores de “paraíba filha da p...” e usou outros xingamentos de cunho xenofóbico. As câmeras de segurança também flagraram o cantor derrubando uma cadeira no chão no momento da discussão.

Na esfera judicial, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como injúria qualificada por preconceito e lesão corporal. O cantor já prestou depoimento e negou as acusações, mas testemunhas e funcionários foram ouvidos e relataram as ofensas. A investigação segue em andamento na 15ª DP (Gávea), e Ed Motta pode responder criminalmente caso seja indiciado.



*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia