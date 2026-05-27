Conferência de Arquivos lança edital com financiamento de R$ 1,4 milhão

Evento ocorre em momento de retomada da participação social e de fortalecimento do Arquivo Nacional - (crédito: Reprodução/Adalberto Marques/MGI)

A abertura da 2ª Conferência Nacional de Arquivos (CNArq), realizada na terça-feira (26/5) em Brasília, marcou o lançamento do Edital Brasil Arquivos, iniciativa que vai destinar R$ 1,4 milhão para apoiar 20 projetos de preservação, organização, digitalização e difusão de acervos documentais em todo o país. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (28/5), último dia do evento, e seguem até 2 de agosto.

Promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio do Arquivo Nacional e do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), a conferência reúne cerca de 500 participantes no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília, com o tema “Arquivos: agentes da cidadania e da democracia”.

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A partir disso, o edital é resultado de parceria entre o Arquivo Nacional e o Instituto Galo da Manhã. A proposta é fortalecer arquivos públicos, privados e comunitários, com atenção especial a iniciativas ligadas a movimentos sociais, coletivos periféricos e instituições dedicadas à preservação da memória social brasileira.

Segundo o governo federal, o recurso será distribuído de forma regionalizada, garantindo apoio mínimo a projetos em todas as regiões do país. Entre as ações contempladas estão iniciativas de organização técnica, conservação, digitalização, ampliação do acesso público aos acervos e estratégias de difusão e acessibilidade.

Além disso, ao longo do segundo dia da conferência, nesta quarta-feira (27/5), os debates são para reforçar a relação entre preservação documental, transparência pública e garantia de direitos. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou que os arquivos são instrumentos estratégicos para a cidadania e para o fortalecimento democrático.

A diretora-geral do Arquivo Nacional, Monica Lima, afirmou que a conferência marca a retomada da construção coletiva de políticas arquivísticas no país, após 15 anos da primeira edição, realizada em 2011.

Como participar

As inscrições para o Edital Brasil Arquivos são gratuitas e poderão ser feitas entre às 18h desta quinta-feira (28/5) e às 23h59 de 2 de agosto, exclusivamente pela plataforma digital do programa.

Podem participar projetos voltados à preservação, salvaguarda, organização e difusão de acervos documentais de interesse histórico, social e cultural.