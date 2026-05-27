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SÃO PAULO

"Estou melhorando", diz jovem resgatada no mar em Ilhabela

Bruna Damaris foi encontrada viva por pescadores em Ilhabela; buscas por homem desaparecido continuam pelo quarto dia

Bruna desapareceu no domingo (24/5), após sair para um passeio de moto aquática ao lado de Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos. - (crédito: Montagem/Divulgac?a?o/GBMAR/Reproduc?a?o)
Bruna desapareceu no domingo (24/5), após sair para um passeio de moto aquática ao lado de Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos. - (crédito: Montagem/Divulgac?a?o/GBMAR/Reproduc?a?o)

Após passar cerca de 42 horas à deriva no mar, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, a jovem Bruna Damaris Sant’Anna da Silva, de 26 anos, gravou um vídeo do hospital onde está internada para tranquilizar familiares e amigos. Nas imagens, divulgadas nesta quarta-feira (27/5), ela relata dores pelo corpo e na garganta, mas afirma estar em recuperação.

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“Estou melhorando. Estou com muita dor no corpo e na garganta”, disse a jovem, em gravação feita pelo pai na noite de terça-feira (26/5) e publicada pelo g1.

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Bruna desapareceu no domingo (24/5), após sair para um passeio de moto aquática ao lado de Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos. Desde então, equipes da Marinha e do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) realizam buscas na região. O homem segue desaparecido.

Segundo as informações da ocorrência, a moto aquática saiu da Praia Ponta das Canas, em Ilhabela. Na segunda-feira (25), o veículo foi localizado em alto-mar, a cerca de 22 quilômetros do ponto onde o casal havia desaparecido, na área entre Ilhabela e Ubatuba.

Já na terça-feira (26), Bruna foi encontrada viva por pescadores nas proximidades da Ilha de Búzios, também em Ilhabela. O resgate ocorreu durante o terceiro dia de operação das equipes de busca.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/05/2026 17:26 / atualizado em 27/05/2026 17:26
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