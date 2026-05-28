Lula assina lei que cria a Universidade dos Povos Indígenas

Lula, em seu discurso de anúncio da Universidade dos Povos Indígenas, reafirmou ser mais barato investir em educação de superior do que em penitenciárias federais de segurança máxima - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (28/5), uma lei que cria a Universidade dos Povos Indígenas (Unind). Projetado para alinhar conhecimentos acadêmicos aos saberes difundidos em aldeias indígenas, o espaço vai ser inaugurado em Brasília, em junho do próximo ano.

Lula, em seu discurso de anúncio da Universidade dos Povos Indígenas, reafirmou ser mais barato investir em educação superior do que em penitenciárias federais de segurança máxima.

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“Custa fazer, mas quanto custa não fazer? Eu fui à Universidade Federal do ABC ver um curso de engenharia espacial, que é a primeira universidade que tem esse curso. E um estudante, para fazer engenharia espacial, ele custa R$ 20 mil por ano. Um preso numa prisão de segurança máxima custa R$ 40 mil ao ano”, argumentou Lula, ao reforçar a necessidade de investimentos em educação para os povos indígenas.

Além do presidente, o evento de oficialização da lei que cria a Universidade contou com a participação da ex-ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara.

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"Não se trata apenas de oferecer uma universidade para os indígenas. Trata-se de reconhecer que os indígenas têm conhecimento científico e acadêmico para oferecer ao mundo. Nossa sabedoria sobre as florestas, sobre a biodiversidade, sobre os ciclos da vida e da natureza é fundamental no planeta em emergência climática. Nossa medicina tradicional guarda respostas que a ciência ocidental ainda busca", definiu Guajajara.

Ministro defende universidade indígena

A criação da Unind também foi acompanhada pelo atual titular dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Em seu discurso, Terena afirmou que a universidade, embora tenha origem europeia, será "aldeada" pelos indígenas.

"Esta instituição de origem ocidental, que é a universidade, ela será aldeada por nós, indígenas. Será o local propício para a produção de conhecimento que irá resultar na defesa dos direitos indígenas, no aperfeiçoamento da política pública para os povos indígenas, e na consolidação da autoridade epistemológica indígena", pregou.