Governo altera regras para preços de medicamentos e amplia exigências para farmacêuticas

As empresas deverão demonstrar, por exemplo, aumento de eficácia, mais segurança ao paciente ou redução de custos para o sistema de saúde - (crédito: Reprodução/Freepik)

O governo federal anunciou novas regras para a definição de preços de medicamentos no Brasil. A medida foi aprovada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por estabelecer os limites cobrados pela indústria farmacêutica, e cria critérios mais rígidos para lançamentos de remédios e versões atualizadas de produtos já existentes no mercado nacional.

Entre os principais pontos da resolução está a adoção de um parâmetro internacional mais restritivo para a formação dos preços. A partir da nova norma, empresas farmacêuticas não poderão sugerir valores acima do menor preço praticado nos países utilizados pela CMED como referência para comparação. A determinação inclui impostos aplicáveis e busca impedir diferenças consideradas elevadas entre o mercado brasileiro e o exterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Goiás alfabetiza na hora certa e colhe resultados

O texto também modifica a forma como as alterações em medicamentos passam a ser avaliadas pela regulação federal. Mudanças como nova embalagem, troca de nome comercial, ajustes visuais ou modificações classificadas como de baixo impacto tecnológico deixam de ser consideradas inovação incremental. A categoria era utilizada por fabricantes para justificar pedidos de preços diferenciados em produtos derivados de medicamentos já disponíveis ao consumidor.

Segundo a resolução, laboratórios que alegarem vantagens terapêuticas precisarão apresentar documentação técnica capaz de comprovar benefícios clínicos. As empresas deverão demonstrar, por exemplo, aumento de eficácia, mais segurança ao paciente ou redução de custos para o sistema de saúde. A análise da CMED também levará em consideração o nível de inovação do produto durante o processo de aprovação dos valores.

Leia também: Policial que teve dedo amputado por mordida de adolescente é indenizado

Outro ponto previsto pela medida é a possibilidade de discussão prévia entre a indústria e o órgão regulador antes da submissão oficial dos pedidos de precificação. O mecanismo permitirá que fabricantes apresentem antecipadamente os critérios usados para justificar os preços pretendidos, especialmente em casos envolvendo medicamentos considerados inovadores ou com características terapêuticas específicas.

A resolução ainda reforça o monitoramento sobre os valores praticados após o lançamento dos produtos. Empresas que comercializarem medicamentos acima dos limites autorizados poderão ser punidas conforme prevê a legislação do setor. Com as novas regras, o governo amplia o controle sobre a política de preços de remédios no país e estabelece exigências adicionais para a entrada de novos produtos farmacêuticos no mercado brasileiro.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro