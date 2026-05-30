Tiroteio em metrô de São Paulo deixa uma criança baleada

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio e cinco pessoas feridas na estação São Bento, Linha 1-Azul do metrô, em São Paulo, na tarde deste sábado (30/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma criança está entre as vítimas dos disparos.

Segundo informações iniciais da Polícia Civil, três homens tentaram assaltar um policial militar que estava de folga na entrada da estação de metrô. O agente reagiu, provocando uma troca de tiros.

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Um dos suspeitos foi preso pelos seguranças do metrô e outros dois fugiram pela linha do trem. A Polícia Militar informou que eles seguem foragidos.



Durante o tiroteio, houve correria e cinco pessoas foram feridas, incluindo uma criança, que não teve a idade divulgada. O pai, 30 anos, também foi atingido no braço, abdômen e na coxa esquerda. Ambos foram socorridos e levados para o pronto-socorro do Hospital Santa Casa de Misericórdia.

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Outras três vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e por socorristas do Metrô. Ainda não há informação sobre o estado de saúde delas.

Com a fuga dos suspeitos pelos trilhos, a linha 1-Azul circulou em velocidade reduzida. O Metrô divulgou nota afirmando que uma paralisação dos veículos também foi feita para inspeção, mas que as atividades já foram retomadas.