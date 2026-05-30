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VIOLÊNCIA

Tiroteio em metrô de São Paulo deixa uma criança baleada

Outras quatro pessoas também foram atingidas por disparos na estaçâo São Bento, incluindo o pai da criança. Dois suspeitos seguem foragidos

Viaturas da Polícia Militar de São Paulo - (crédito: Divulgação/PM)
Viaturas da Polícia Militar de São Paulo - (crédito: Divulgação/PM)

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio e cinco pessoas feridas na estação São Bento, Linha 1-Azul do metrô, em São Paulo, na tarde deste sábado (30/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma criança está entre as vítimas dos disparos. 

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Segundo informações iniciais da Polícia Civil, três homens tentaram assaltar um policial militar que estava de folga na entrada da estação de metrô. O agente reagiu, provocando uma troca de tiros.

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Um dos suspeitos foi preso pelos seguranças do metrô e outros dois fugiram pela linha do trem. A Polícia Militar informou que eles seguem foragidos.

Durante o tiroteio, houve correria e cinco pessoas foram feridas, incluindo uma criança, que não teve a idade divulgada. O pai, 30 anos, também foi atingido no braço, abdômen e na coxa esquerda. Ambos foram socorridos e levados para o pronto-socorro do Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Outras três vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e por socorristas do Metrô. Ainda não há informação sobre o estado de saúde delas.

Com a fuga dos suspeitos pelos trilhos, a linha 1-Azul circulou em velocidade reduzida. O Metrô divulgou nota afirmando que uma paralisação dos veículos também foi feita para inspeção, mas que as atividades já foram retomadas.

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Isac Mascarenhas

Repórter multimídia

Jornalista formado pelo IDP, tem passagens pelo Instituto Federal de Brasília, GPS Brasília e SBT. Integra a equipe de redes sociais do Correio e escreve sobre esporte, cultura e Cidades.

Por Isac Mascarenhas
postado em 30/05/2026 19:29
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