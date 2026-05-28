Suspeito morre após confronto com policiais

Na ação, também foram apreendidos o veículo utilizado pelos suspeitos e um revólver com três munições intactas e três deflagradas - (crédito: PMDF)

Um homem morreu após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta quinta-feira (28/5), na Estrutural. A ação ocorreu durante um patrulhamento, que terminou com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de uma arma de fogo.

Segundo a PMDF, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo parado, com as portas abertas, próximo a uma área de mata densa. Ao se aproximarem para a abordagem, três indivíduos saíram do matagal. Um deles carregava uma mochila e, ao perceber a presença da equipe policial, abandonou o objeto e sacou uma arma de fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a corporação, o suspeito e um segundo homem efetuaram diversos disparos contra os militares, que reagiram à agressão. Durante o confronto, um dos envolvidos foi atingido. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir em direção à mata.

Após o cessar dos disparos, os policiais desarmaram o homem baleado e acionaram o socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante as buscas no perímetro, os militares encontraram diversos invólucros contendo aproximadamente 15 quilos de substância semelhante à maconha. Também foram apreendidos o veículo utilizado pelos suspeitos e um revólver com três munições intactas e três deflagradas.

A ocorrência e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia da área para as providências cabíveis. Equipes da PMDF seguem em busca dos outros dois envolvidos.