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Suspeito morre após confronto com policiais

Homem foi baleado após atirar contra equipes do Batalhão de Choque durante patrulhamento. Outros dois suspeitos fugiram para uma área de mata. Quinze quilos de maconha foram apreendidos

Na ação, também foram apreendidos o veículo utilizado pelos suspeitos e um revólver com três munições intactas e três deflagradas - (crédito: PMDF)
Na ação, também foram apreendidos o veículo utilizado pelos suspeitos e um revólver com três munições intactas e três deflagradas - (crédito: PMDF)

Um homem morreu após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta quinta-feira (28/5), na Estrutural. A ação ocorreu durante um patrulhamento, que terminou com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de uma arma de fogo.

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Segundo a PMDF, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo parado, com as portas abertas, próximo a uma área de mata densa. Ao se aproximarem para a abordagem, três indivíduos saíram do matagal. Um deles carregava uma mochila e, ao perceber a presença da equipe policial, abandonou o objeto e sacou uma arma de fogo.

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De acordo com a corporação, o suspeito e um segundo homem efetuaram diversos disparos contra os militares, que reagiram à agressão. Durante o confronto, um dos envolvidos foi atingido. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir em direção à mata.

Após o cessar dos disparos, os policiais desarmaram o homem baleado e acionaram o socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante as buscas no perímetro, os militares encontraram diversos invólucros contendo aproximadamente 15 quilos de substância semelhante à maconha. Também foram apreendidos o veículo utilizado pelos suspeitos e um revólver com três munições intactas e três deflagradas.

A ocorrência e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia da área para as providências cabíveis. Equipes da PMDF seguem em busca dos outros dois envolvidos.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 28/05/2026 19:03 / atualizado em 28/05/2026 19:04
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