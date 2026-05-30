Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária: veja as loterias deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (30/5), seis loterias: os concursos 3013 da Mega-Sena; 3699 da Lotofácil; 7039 da Quina; 2398 da Timemania; o 359 da +Milionária; e o 1220 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 21-14-02-34-44-22.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-21-25-24-20-22-01-14-11-03-08-18-09-06-05.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16-67-80-12-15.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 32 milhões apresentou o seguinte resultado: 40-29-53-70-48-47-11. O time do coração é o Grêmio, do Rio Grande do Sul.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 45 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 10-12-22-08-01-30. Os trevos sorteados foram: 1-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 900 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-28-05-09-20-26-11. O mês da sorte é Agosto.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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