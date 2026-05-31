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ACIDENTE

Criança é mordida por tubarão no Grande Recife

Praia de Piedade é a que mais concentra ataques de tubarâo na região, que é conhecida por ser um ponto de foco da espécie

O garoto tomava banho há poucos metros da orla quando foi mordido pelo tubarão - (crédito: Flickr /Lucíola Correia/CreativeCommons)
O garoto tomava banho há poucos metros da orla quando foi mordido pelo tubarão - (crédito: Flickr /Lucíola Correia/CreativeCommons)

O ataque de um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, feriu a perna e a mão esquerda de um garoto de 11 anos, na tarde deste domingo (31/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a criança foi socorrida ainda na areia e levada ao Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra, onde está no centro cirúrgico. 

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Até a publicação desta matéria, a unidade hospitalar informou que o garoto está sendo atendido por equipe multiprofissional, mas não relatou o estado de saúde dele.

O garoto tomava banho há poucos metros da orla quando foi mordido pelo tubarão às 13h40, horário em que outros banhistas acionaram os bombeiros. Três viaturas e oito militares foram necessários para atender a ocorrência.

Antes de ser encaminhada ao Hospital da Restauração, o garoto chegou a ser transportado pelo SAMU para o Hospital da Aeronáutica, à poucos quilômetros da praia. Vídeos que circulam na internet mostram a criança numa maca e tumulto entre as pessoas que acompanhavam. 

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Piedade é praia que mais concentra ataques de tubarão na Grande Recife, região conhecida por ser um ponto de foco da espécie — várias praias são fechadas para o banho ao mar, justamente pelo risco de incidentes.

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Isac Mascarenhas

Repórter multimídia

Jornalista formado pelo IDP, tem passagens pelo Instituto Federal de Brasília, GPS Brasília e SBT. Integra a equipe de redes sociais do Correio e escreve sobre esporte, cultura e Cidades.

Por Isac Mascarenhas
postado em 31/05/2026 18:22 / atualizado em 31/05/2026 18:23
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