Ministro Flávio Dino sofre acidente doméstico e fratura o pé

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sofreu um acidente doméstico e foi acometido por uma fratura no pé. De acordo com a assessoria do magistrado, ele também rompeu um ligamento. O magistrado se recupera em casa.

De acordo com o Supremo, o magistrado está bem e em repouso. Em razão do acidente, Dino não participará do Fórum de Lisboa, evento do setor jurídico que ocorre na capital portuguesa e começa nesta segunda-feira (1/06).

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Apelidado de Gilmarpalooza, o evento reúne juristas brasileiros para debater diversos temas. Além de Gilmar Mendes, anfitrião, o evento também conta com a presença do ministro Alexandre de Moraes.

Políticos também confirmaram presença, como Hugo Motta, presidente da Câmara, o senador Rodrigo Pacheco, e Gabriel Galiípolo, presidente do Banco Central. O evento é visto como termômetro entre o Supremo e o setor político. Neste ano, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que participou de edições anteriores, não vai comparecer. Ele foi alvo da operação da Polícia Federal que investiga fraudes no Banco Master.