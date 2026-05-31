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SUPREMO

Ministro Flávio Dino sofre acidente doméstico e fratura o pé

Por conta da situação, magistrado deixará de participar da edição deste ano do Fórum de Lisboa

Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal STF - (crédito: Victor Piemonte/STF)
Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal STF - (crédito: Victor Piemonte/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sofreu um acidente doméstico e foi acometido por uma fratura no pé. De acordo com a assessoria do magistrado, ele também rompeu um ligamento. O magistrado se recupera em casa.

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De acordo com o Supremo, o magistrado está bem e em repouso. Em razão do acidente, Dino não participará do Fórum de Lisboa, evento do setor jurídico que ocorre na capital portuguesa e começa nesta segunda-feira (1/06).

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Apelidado de Gilmarpalooza, o evento reúne juristas brasileiros para debater diversos temas. Além de Gilmar Mendes, anfitrião, o evento também conta com a presença do ministro Alexandre de Moraes.

Políticos também confirmaram presença, como Hugo Motta, presidente da Câmara, o senador Rodrigo Pacheco, e Gabriel Galiípolo, presidente do Banco Central. O evento é visto como termômetro entre o Supremo e o setor político. Neste ano, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que participou de edições anteriores, não vai comparecer. Ele foi alvo da operação da Polícia Federal que investiga fraudes no Banco Master.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 31/05/2026 11:36 / atualizado em 31/05/2026 11:38
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