Mulher grávida prende namorado, arranca piercing e o queima em Minas Gerais

Segundo o homem, as agressões começaram ainda na noite anterior - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 24 anos afirmou ter sido mantido em cárcere privado, agredido e queimado com água quente pela namorada grávida durante uma discussão motivada por ciúmes em Itabira (MG), na Região Central do estado. O caso, registrado pela Polícia Militar na quinta-feira (28/5), veio à tona neste sábado (30/5).

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A ocorrência foi registrada na Rua Humberto Campos, Bairro João XXIII. Os militares foram acionados após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestar socorro à vítima.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o jovem recebendo atendimento médico. Ele apresentava lesões no rosto e queimaduras na região do pescoço.

Segundo relato da vítima, as agressões começaram ainda na noite anterior. O homem contou que foi mantido dentro do apartamento pela companheira e ameaçado com uma faca de serra. Durante o período, ele teria sido alvo de socos, mordidas e outras agressões.

O jovem relatou ainda que a mulher arrancou um piercing que ele usava na sobrancelha. Na manhã seguinte, ao encontrar mensagens de outra mulher no celular do namorado, ela teria ficado tomada pelo ciúme. De acordo com a vítima, a suspeita ferveu água para preparar café e, em seguida, lançou o líquido quente contra ele, provocando queimaduras.

Após conseguir sair do imóvel, o homem buscou ajuda. O Samu foi acionado e realizou o atendimento. Durante os levantamentos, os militares receberam informações de que a suspeita havia procurado atendimento em uma unidade de saúde da cidade. No entanto, ela não foi localizada.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itabira, que investigará o caso.