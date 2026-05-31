Prêmios de seis loterias estão acumulados; tente a sorte

Bilhetes de diferentes modalidades de loterias da Caixa ilustram as chances de levar prêmios milionários. - (crédito: Divulgação/ Caixa)

O sorteio das loterias da Caixa teve um resultado curioso na noite desse sábado (30/5). Nenhum dos seis concursos - Mega-Sena 3009, Lotofácil 3699, Quina 7039, Timemania 2398, +Milionária 359 e Dia de Sorte 1220 - teve ganhadores. Com isso, os prêmios acumularam e ficaram ainda maiores para as próximas tentativas.

No caso da Mega-Sena, que sorteou R$ 10 milhões, ninguém acertou as seis dezenas. Logo, a estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado na próxima terça-feira (2/6), é de R$ 16 milhões.



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A Caixa informou que 46 pessoas acertaram cinco dezenas neste último sorteio da Mega-Sena e ganharam R$ 33.161,69 cada. Entre elas, há quatro apostas em cidades mineiras: Araguari, Botelhos, Divinópolis e Itaobim. Além disso, 2.918 jogadores vão receber R$ 861,70 porque acertaram quatro dezenas.

Próximos sorteios

A falta de ganhadores se repetiu nos outros cinco concursos, que, na próxima semana, oferecerão prêmios ainda mais chamativos. A Lotofácil sorteará nesta segunda (1º/6) R$ 7,5 milhões. No mesmo dia, a Quina dará a chance para os jogadores ganharem R$ 15 milhões.

Além da Mega-Sena, terça-feira (2/6) será o dia de novos sorteios do Timemania, com prêmio estimado em R$ 32,5 milhões, e do Dia de Sorte, que pode deixar algum brasileiro milionário, ganhando R$ 1,2 milhões.

Já o próximo sorteio da +Milionária será na quarta-feira (3/6) e terá prêmio de R$ 46 milhões.

Como apostar



Para jogar nas Loterias Caixa, você pode escolher ir a uma Casa Lotérica e fazer a sua aposta presencialmente ou registrar seu jogo on-line, no site ou aplicativo. Os apostadores devem ter mais de 18 anos. As apostas simples na Mega-Sena, por exemplo, custam a partir de R$ 6.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.