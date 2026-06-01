Mulher morre após cair de escada durante desembarque em Congonhas

Uma mulher de 72 anos morreu, na última sexta-feira (29/5), depois de cair da escada de um avião da Latam, no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, durante o desembarque.

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Segundo nota enviada pela empresa aérea (veja na íntegra ao final da matéria), o acidente aconteceu durante o desembarque do voo LA3785. A aeronave saiu de Ribeirão Preto (SP), com destino à capital paulista.

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A vítima foi socorrida no local da queda. Uma ambulância do aeroporto prestou os primeiros socorros, e a encaminhou a UPA Jabaquara, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). Uma funcionária da companhia aérea a acompanhou, enquanto aguardava pela chegada da família. O filho da mulher compareceu ao local. Em seguida, foi atendida no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas não resistiu aos ferimentos.

A Latam lamentou a morte da passageira. Afirmou, além disso, ter seguido todos os protocolos "previstos para esse tipo de situação". Ainda conforme a SSP-SP, o caso foi registrado como "morte suspeita – morte acidental". O caso segue sob investigação.

Confira a nota enviada pela Latam:

"A LATAM Airlines Brasil informa que, na última sexta-feira (29) uma passageira sofreu uma queda ao descer a escada durante o desembarque do voo LA3785 (Ribeirão Preto-Congonhas). Ela foi socorrida por uma ambulância para ser atendida em hospital da região, acompanhada por uma colaboradora da companhia que ficou no local até a chegada da família.

A LATAM lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares. A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos."

Veja a nota enviada pela Segurança Pública (SSP-SP):

"Uma idosa de 72 anos morreu na tarde deste domingo (31), na Rua João Julião, em um hospital da região central da capital. O filho da vítima compareceu à unidade policial informando que sua mãe sofreu uma queda ao desembarcar de um avião, no Aeroporto de Congonhas, no dia 29 de maio. A idosa foi atendida inicialmente na UPA Jabaquara e depois transferida para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde veio a óbito. O caso foi registrado como morte suspeita – morte acidental na 2ª Deatur Congonhas. Diligências são realizadas visando o esclarecimento da morte."