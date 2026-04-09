Suspeita de vazamento de gás paralisou aeroportos de Congonhas e Guarulhos

Uma pane no sistema de controle do espaço aéreo provocou a suspensão das operações nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos - (crédito: Valter Campanato - Agência Brasil)

Uma suspeita de incêndio e possível vazamento de gás no prédio do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo levou à evacuação do local e provocou a suspensão das operações nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira (9/4). A pane no sistema interrompeu voos e afetou passageiros, enquanto autoridades ainda apuram as causas do incidente.

O centro regional, responsável por gerenciar o tráfego aéreo dos terminais de São Paulo e do Rio de Janeiro, está localizado no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. De acordo com o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, a evacuação ocorreu de forma preventiva até que fosse possível verificar a situação no local.

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“Ainda não existe uma informação concreta do que aconteceu. O prédio foi evacuado em um primeiro momento até se verificar o que houve, e como aparentemente não foi nada grave, os operadores de controle voltaram a trabalhar no prédio e as operações voltaram ao normal”, afirmou Faierstein. Ele acrescentou que situações de suspeita, mesmo sem confirmação imediata, exigem a retirada dos profissionais por protocolo de segurança.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, também mencionou a possibilidade de vazamento de gás como fator relacionado à falha técnica registrada no centro de controle. Segundo Faierstein, a Anac iniciou um levantamento para identificar o número de voos e passageiros impactados pela paralisação, que durou mais de uma hora.

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Durante coletiva, o dirigente ressaltou que o sistema de controle aéreo brasileiro mantém padrão elevado de funcionamento e classificou o episódio como isolado. “O que aconteceu hoje com certeza deve ter sido um caso isolado, um fato isolado, mas não a demonstração de uma ineficiência ou a degradação do sistema”, declarou. As investigações seguem sob responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que deve confirmar as causas do incidente.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves