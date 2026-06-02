Falha em sistema aéreo paralisa aeroportos de São Paulo e afeta Brasília

Uma falha técnica no sistema de comunicação do controle de tráfego aéreo provocou, na manhã desta terça-feira (2/6), a interrupção temporária de pousos e decolagens nos principais aeroportos da região metropolitana de São Paulo, gerando atrasos em voos e reflexos em outras capitais do país, entre elas Brasília.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), a suspensão provisória das operações foi causada por um “problema técnico operacional externo”. A ocorrência afetou os aeródromos da região de São Paulo, incluindo os terminais que concentram parte significativa da movimentação aérea nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mulher morre após cair de escada durante desembarque em Congonhas



Em nota, a FAB informou que as aeronaves foram devidamente sequenciadas durante o período de interrupção, em conformidade com os protocolos internacionais de segurança operacional.

“A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos”, informou a FAB. A corporação acrescentou que as atividades foram posteriormente restabelecidas e que o sistema voltou a operar normalmente.

Leia também: Suspeita de vazamento de gás paralisou aeroportos de Congonhas e Guarulhos

Os impactos da falha se estenderam para outros aeroportos do país. No Aeroporto Internacional de Brasília, a concessionária Inframerica informou que, até o início da manhã, cinco voos com destino aos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos registravam atrasos na partida da capital federal.

Além disso, dois voos que sairiam dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos com destino a Brasília não chegaram a decolar de seus locais de origem em razão das restrições operacionais impostas durante a ocorrência.