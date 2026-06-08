Saiba por que histórias sobre OVNIs continuam gerando interesse

Ao longo dos anos, filmes, séries e livros ajudaram a transformar os extraterrestres em parte do imaginário coletivo - (crédito: Reprodução)

O caso do suposto OVNI (Objeto voador não identificado) visto em Campo Largo, no Paraná, ganhou tanta repercussão que levou órgãos públicos a se manifestarem. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) negou ter enviado uma suposta carta divulgada pelo influenciador Mayk Leão, enquanto a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que não identificou ocorrências fora da normalidade na região durante o período mencionado nos relatos.

Mas o interesse despertado pela história vai além do episódio ocorrido no Paraná. Afinal, por que casos envolvendo supostos ovnis continuam chamando tanta atenção mesmo décadas depois dos primeiros relatos que popularizaram o tema?

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A resposta passa por um fascínio antigo da humanidade. A possibilidade de existir vida fora da Terra acompanha diferentes sociedades há séculos, mas ganhou força principalmente a partir do século 20, quando avanços científicos e a corrida espacial colocaram o universo no centro das atenções.

Ao longo dos anos, filmes, séries e livros ajudaram a transformar os extraterrestres em parte do imaginário coletivo. Produções como E.T. – O Extraterrestre, Alien: O Oitavo Passageiro, A Chegada , e até fenômenos mais atuais como Stranger Things, fizeram com que histórias sobre fenômenos inexplicáveis alcançassem públicos muito além dos entusiastas do tema.



Para o especialista em comportamento digital Igor Baliberdin, o sucesso dessas narrativas está ligado à forma como elas despertam a curiosidade das pessoas.

Segundo ele, histórias que envolvem mistério, incerteza e a sensação de que existe algo ainda não explicado costumam atrair mais atenção porque permitem diferentes interpretações. Em vez de apenas acompanhar os acontecimentos, o público passa a participar da construção da narrativa, tentando encontrar respostas e compartilhar suas próprias conclusões.

Esse comportamento encontra terreno fértil nas redes sociais. Plataformas digitais tendem a ampliar conteúdos que provocam reações como surpresa, dúvida e curiosidade. Quanto mais pessoas comentam, discutem ou compartilham um assunto, maior tende a ser sua circulação.

Foi exatamente o que aconteceu com o caso de Campo Largo. Em poucos dias, os vídeos de Mayk alcançaram milhões de visualizações e estimularam o surgimento de novos relatos, além de debates sobre a origem das luzes registradas no céu.

Ao mesmo tempo, a velocidade com que essas informações circulam também cria desafios. Nas redes sociais, fatos confirmados, relatos pessoais e opiniões costumam aparecer lado a lado. Isso faz com que diferentes versões de uma mesma história convivam simultaneamente, muitas vezes sem que o público consiga identificar com clareza o que foi comprovado e o que permanece apenas no campo das hipóteses.

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Mesmo assim, o interesse permanece. Talvez porque histórias sobre OVNIs envolvam uma das perguntas mais antigas da humanidade: a de saber se estamos ou não sozinhos no universo.

Enquanto essa resposta não chega, relatos como o de Mayk Leão despertam debates, alimentando a imaginação popular e mostrando que, mesmo em uma era marcada pela informação “instantânea”, os grandes mistérios ainda têm um forte poder de atração.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia