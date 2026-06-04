Luzes misteriosas são vistas no céu da Chapada dos Veadeiros

Luzes que foram vistas piscando no céu da Chapadas dos Veadeiros (GO) não emitiam som - (crédito: Reprodução/Instagram/@leleetb)

Uma série de luzes coloridas não-identificadas foram registradas na noite desta quarta-feira (3/6) na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Nas imagens publicadas no Instagram, é possível ver luzes brancas e vermelhas em linha reta que piscam mas não se movem.

O caso acontece após o vídeo de um suposto objeto voador não-identificado (OVNI), registrado pelo influenciador Mayk Leão, viralizar nas redes sociais. No vídeo, ele afirma ter avistado uma estrutura iluminada sobre uma região mais alta do terreno e que emitia um ruído semelhante ao de engrenagens em funcionamento.

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Diferente do caso no Paraná, as luzes na Chapada dos Veadeiros não produziam som, de acordo com Letícia Rodrigues, jovem que gravou o momento e compartilhou nas redes sociais. Em uma publicação ela aparece nervosa enquanto relata que não conseguia tirar os olhos dos clarões.

“Não sei o que é aquilo ali, não sei. Que loucura”, diz agitada. Segunda a testemunha, não há casas ou cidades no horizonte, apenas morros e vegetação nativa da Chapada. Não sei o que diabo é aquilo ali [luzes], porque ali é só árvore, montanha escondida e mato”.

Segundo Letícia, os pontos de luz começaram a aparecer no céu por volta das 20h, quando fazia uma faxina no apartamento que aluga para turistas. Ela diz que teve dificuldade para focar no possível objeto, que tinha mais luzes do que as mostradas no vídeo.

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Letícia diz que não faz sentido de ser um drone, uma vez que as luzes ficaram ali por horas em meio a escuridão da mata fechada.



A Chapada dos Veadeiros é conhecida pela grande quantidade de supostas aparições de OVNIs, sendo um local de estudo para ufólogos — profissionais que se dedicam à investigação de relatos e evidência de extraterrestres. Para moradores da região, o aparecimento de luzes e sons estranhos vindo da mata é algo normal.