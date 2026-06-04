"Até Judas sentava na mesa de Jesus", diz Jorge Messias em evento

Messias disse que compareceu ao evento para "louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo" e renovar a fé, a esperança e os sonhos - (crédito: TOM ZÉ/Estadão Conteúdo)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, participou da Marcha para Jesus nesta quinta-feira (4/6), em São Paulo, e defendeu a união entre os cristãos acima de divisões políticas. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou estar feliz por participar pela quarta vez do evento e destacou a celebração da fé e do amor de Cristo entre os participantes.

Durante entrevista à organização da marcha, Messias disse que compareceu ao evento para "louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo" e renovar a fé, a esperança e os sonhos.

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Questionado sobre a importância de superar a polarização política, o ministro afirmou que "a mesa de Jesus é para judeus e para gentios" e que Cristo não fazia distinções entre as pessoas. "Até Judas sentava na mesa de Jesus. Estamos aqui para louvar", disse.

Messias também destacou a importância da oração para o país e incentivou os fiéis a fortalecerem a conexão com Deus. "Muita oração, muito poder", afirmou, ao recomendar que os participantes renovassem a fé, as esperanças e os propósitos durante a celebração.