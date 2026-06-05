Anatel estende prazo para que usuários bloqueiem chamadas de telemarketing

O consumidor atende o telefone e uma voz robótica anunciando algum produto surge do outro lado. Ou pior, a ligação fica simplesmente muda. A prática incômoda de empresas de telemarketing é um dos maiores transtornos enfrentados pelos consumidores de telefonia no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) prorrogou, nesta sexta-feira (5/6), o prazo para os usuários bloquearem as chamadas indesejadas até 31 de outubro de 2028.

O objetivo da Anatel é diminuir o incômodo ao consumidor com as constantes ligações. Os números da Agência apontam que a fiscalização impediu que cerca de 247 bilhões de chamadas indesejadas chegassem aos consumidores nos últimos quatros anos.

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Pela regra, as empresas responsáveis por mais de 100 mil chamadas curtas por dia e que tenham mais de 85% das ligações encerradas em até seis segundos ficam impedidas de fazerem novas chamadas por 15 dias.

Em entrevista ao G1, Cristiana Camarate, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, explica que o prazo permitirá uma melhor adaptação do mercado.

“Já bloqueamos mais de mil empresas que descumpriram esta regra. Mas o que a gente observa é que há também uma quantidade grande de empresas que têm buscado se adaptar e, quando elas têm a informação de que serão bloqueadas, elas podem inclusive procurar a Anatel e assinar conosco um termo de compromisso dizendo que adotarão melhores práticas”, afirma.

Lista do “block”

Em 2019, a Anatel lançou a plataforma Não me Perturbe. Com ela, é possível que o usuário se cadastre e informe o número de telefone que deseja realizar o bloqueio, além do anunciante para o qual não deseja receber mais chamadas. A lista de empresas que podem ser bloqueadas inclui prestadoras de serviços de telecomunicações, como TV por assinatura e internet, além de instituições financeiras.

O bloqueio acontece após 30 dias a partir da solicitação. O cadastro é gratuito e pode ser feito através do site Não me Perturbe.