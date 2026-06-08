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LUTO

Filha de vice-presidente do TCE do Acre é encontrada morta

Polícia Civil investiga a causa da morte. O Tribunal de Contas do Estado decretou luto oficial de três dias

Rafaela Polanco foi achada sem vida em casa, em Rio Branco; Polícia Civil investiga a causa da morte - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Rafaela Polanco foi achada sem vida em casa, em Rio Branco; Polícia Civil investiga a causa da morte - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A advogada Rafaela Polanco foi encontrada morta em casa na tarde de sábado (6/6), em Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela mãe de Rafaela, que morava com a filha, e encontrou o corpo dentro da residência. 

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A advogada é filha de Ronald Polanco, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). Ela deixa um filho de 6 anos. Após o anúncio da morte de Rafaela, o TCE decretou luto oficial de três dias, estabelecendo ponto facultativo nesta segunda-feira (8/6) e prorrogando prazos processuais e administrativos. 

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"Que Deus conceda força, conforto e serenidade a todos os familiares e amigos neste momento de profunda tristeza e irreparável perda", disse a nota, assinada pela presidente do tribunal, Dulce Benício.

Além do TCE, a governadora do Acre, Mailza Assis, também prestou solidariedade à família: “Nenhuma palavra é capaz de amenizar a dor de uma perda tão grande. Que Deus acolha Rafaela em sua infinita misericórdia e conceda conforto, força e serenidade ao conselheiro Ronald Polanco, à dona Marilza, aos seus irmãos Renan, Iza e Cecília, ao filho Enrico e a todos os familiares e amigos”.

A Polícia Civil ainda investiga o caso, a causa da morte da advogada ainda não foi confirmada.

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Por Correio Braziliense
postado em 08/06/2026 12:42
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