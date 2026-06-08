Piloto de drone aponta origem de suposto OVNI visto no Paraná

Imagens feitas por piloto de drone indicam que luzes vistas pelo influenciador eram de uma pousada; Mayk contesta a conclusão - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Após o influenciador Mayk Leão compartilhar nas redes sociais que chegou a ver um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) sobrevoar a casa onde mora, diversas teorias para desvendar esse mistério surgiram.

O influenciador e piloto de drone Wanderlei Zandona foi uma das pessoas que se empenhou para entender o que aconteceu em Campo Largo, no Paraná, onde Mayk teria visto o OVNI. No domingo (7/6), Wanderlei publicou nas redes sociais que foi até o local indicado e usou drone para filmar a área de perto, com uma perspectiva mais ampla.

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“Nós mandamos um drone na direção das luzes, da casa do Mayk até chegar no local. Feito isso a noite, eu fui também de dia fazendo o mesmo movimento [...] A gente foi lá coletar material e desvendar isso, espero que agora seja definitivo”, contou o piloto de drone.

De acordo com as imagens captadas por Wanderlei, a luminosidade que estava em cima do morro e foi vista por Mayk eram apenas as luzes de uma pousada, chamada Chácara Paraíso. Segundo os responsáveis pela pousada, as luzes filmadas pelo influenciador sempre estiveram lá.

“As luzes aparentam ter baixa intensidade. Não imaginávamos que elas poderiam ser vistas tão longe”, diz a manifestação da chácara por meio das redes sociais. Apesar do posicionamento dos proprietários da pousada, Mayk e a família alegam que as luzes nunca estiveram lá e que a chácara usou do relato do influenciador para iluminar o local e fazer propaganda.

“Aquelas não são as luzes que eu gravei, isso é gente querendo ganhar dinheiro em cima disso. Eu e minha família moramos há anos lá e eu jamais viria em rede nacional para mentir para o Brasil”, disse Mayk, em entrevista ao Domingo Legal.