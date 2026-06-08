Suspensão da vacina mostra que vigilância funciona, diz diretor da SBIm

Segundo o diretor da SBIm, qualquer medicamento ou vacina passa por fase de farmacovigilância após ser adotado no país - (crédito: J.Mantovani)

A suspensão temporária da vacinação contra a dengue, anunciada nesta segunda-feira (8/6) pelo Ministério da Saúde, é um indicativo de que os mecanismos de monitoramento da segurança dos imunizantes estão funcionando, avalia o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Juarez Cunha.



Segundo o especialista, a chamada farmacovigilância tem justamente o papel de identificar e investigar possíveis eventos adversos registrados após a aplicação de vacinas ou medicamentos na população.

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A medida foi adotada após a identificação de casos suspeitos, incluindo dois óbitos sob investigação, que podem ou não ter relação com a vacina, e permanecerá em vigor até a conclusão das análises conduzidas pelas autoridades sanitárias. Leia abaixo a entrevista:

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De que forma o senhor analisa a suspensão da vacinação contra a dengue no Brasil? Foi uma decisão acertada?

Qualquer medicamento, qualquer vacina, precisa passar por uma fase que se chama farmacovigilância, que é uma vigilância contínua de eventos adversos que possam acontecer após a comercialização. Isso acontece para qualquer produto. É claro que não é o que a gente gostaria que tivesse acontecido, mas isso significa que a vigilância da fase 4 está funcionando, e atenta às possibilidades que podem ter de eventos adversos relacionados a essa vacina que foi introduzida no Brasil.

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A incidência de eventos adversos contrasta com os resultados dos estudos, que apontavam um bom perfil de segurança da vacina?

Nos estudos clínicos não tinha sido observado nenhum evento que justificasse, por exemplo, a não aprovação da vacina. Mas, muitas vezes, isso acontece. A partir do momento em que você começa a usar essa vacina em larga escala, como foi, com mais de 500 mil doses aplicadas, você pode ter eventos adversos que, nos estudos, não apareceram. E outra coisa também é que essa é uma suspensão preventiva, porque tem que fazer toda uma análise dos quadros que aconteceram. Você pode ter uma relação temporal com a vacina e uma relação causal. E, até pelas características da vacina, que é uma vacina atenuada, essas reações podem ser semelhantes à dengue, ou a pessoa pode ter tido a própria doença.

Como funciona a vigilância de eventos adversos depois que a vacina entra em uso?

A vigilância de eventos adversos é uma vigilância ativa e passiva. Os profissionais de saúde que observarem eventos adversos que não são os esperados, ou eventos graves, têm que notificar para a Secretaria de Saúde, que comunica o estado, que comunica o ministério (da Saúde). Essa é a rotina para todas as situações. Em geral, quando tem um produto novo, é normal que a gente observe um maior número de notificações de eventos adversos. Por isso, é fundamental a vigilância e o papel dessas estruturas nos municípios, nos estados e no Ministério da Saúde para avaliar todas essas situações.

E quem tomou a vacina, o deve fazer e a quais sinais deve ficar atento?

Pela própria apresentação do ministério, os eventos adversos que preocupam são aqueles que acontecem mais precocemente, em especial nas primeiras três semanas, até 21 dias após a aplicação. Nas pessoas que já tomaram a vacina há mais tempo do que isso, não é esperado que tenham eventos adversos. Se a pessoa tiver qualquer dúvida, deve procurar uma unidade de saúde e relatar a situação.

Quais sintomas merecem atenção?



Os sinais que mais preocupam são aqueles muito parecidos com a própria doença dengue. Então, qualquer pessoa que tenha um quadro febril prolongado, dor abdominal ou alguma evolução diferente do que se espera de uma evolução sem complicações deve ficar atenta. Todos os critérios de dengue grave precisam ser observados. Se aparecer algum desses critérios, a pessoa deve ser avaliada. E uma grande possibilidade, se a pessoa tiver esses sintomas e sinais, é que seja a própria doença. Por isso, também é importante fazer o diagnóstico diferencial para saber se é uma reação vacinal ou a própria dengue.

É possível que os eventos registrados não tenham relação com a vacina?

Como eu falei antes, a gente tem uma relação temporal e uma relação causal. A relação temporal é que a pessoa fez (tomou) a vacina e, em determinado período após a vacinação, apresenta algum sintoma ou evento adverso, independente de ser grave ou não. Depois, você tem que avaliar aquele evento e ver se ele é compatível com a vacina. Existem comitês municipais, estaduais, e o próprio comitê federal que avaliam esses casos, especialmente aqueles de maior gravidade. Com toda essa avaliação, chega-se a alguma conclusão sobre a relação causal. Muitas vezes, nem sempre se consegue ter uma resposta final e pode ser necessário incluir outras pessoas e outras avaliações na discussão do caso.

A interrupção pode ser revertida caso as investigações apontem que não há relação causal entre os casos e a vacina?

Acho que a primeira coisa a se salientar é a transparência que está acontecendo com a decisão da suspensão. Foi observada uma possibilidade de evento adverso grave, com situações, inclusive, envolvendo óbitos, e isso tem que ser exaustivamente investigado para verificar se tem ou não relação com a vacina. A partir daí, serão tomadas as decisões sobre a continuidade da vacinação, ou sobre uma eventual suspensão definitiva. A gente já teve outras situações, inclusive na época da covid-19, em que eventos adversos foram inicialmente colocados como sendo da vacina e depois se verificou que não tinham relação com ela.