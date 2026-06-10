O SBT oficializou nesta terça-feira (9) a contratação do jornalista Rodrigo Bocardi. Após meses de especulações sobre seu futuro profissional, o apresentador foi apresentado como o novo nome do departamento de jornalismo da emissora e terá a missão de comandar um telejornal inédito na faixa do início da noite.

A chegada de Bocardi faz parte de uma estratégia do SBT para fortalecer sua programação jornalística e ampliar a disputa por audiência em um dos horários mais importantes da televisão brasileira. Além da experiência acumulada em décadas de carreira, o comunicador também levará para o projeto a integração com a BocaTV, plataforma digital criada por ele.

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O novo jornal está previsto para estrear após a Copa do Mundo de 2026 e será exibido de segunda a sexta-feira. A proposta é unir informação em tempo real, prestação de serviço e participação do público, aproximando o conteúdo televisivo das novas formas de consumo de notícias.

Nos bastidores do mercado, a contratação é vista como uma das movimentações mais importantes da televisão neste ano. O nome de Bocardi vinha sendo disputado por diferentes grupos de comunicação desde sua saída da Globo, o que aumentou a expectativa sobre qual seria seu próximo destino.

Para o SBT, a aposta representa mais do que a chegada de um apresentador conhecido. A emissora busca reforçar sua credibilidade no jornalismo e modernizar sua linguagem para atrair novos públicos sem perder a audiência tradicional.

A confirmação encerra um dos assuntos mais comentados dos bastidores da TV nos últimos meses. Agora, todas as atenções se voltam para o formato do novo telejornal e para os resultados que a parceria entre Rodrigo Bocardi e SBT poderá trazer na disputa pela audiência do início da noite.

O texto Rodrigo Bocardi é anunciado pelo SBT e ganha missão estratégica na emissora foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.