Morre, aos 93 anos, a artista Leda Watson, pioneira da gravura brasiliense

Um dos nomes pioneiros da gravura brasiliense, a artista Lêda Watson morreu ontem, aos 93 anos. A informação foi publicada nas redes sociais. A artista teria sofrido uma queda em casa e fraturado o fêmur. Foi internada e teve um quadro de sepse.

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Formada pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e pelas École Nationale des Beaux-Arts da Sorbonne (Paris), Lêda era herdeira de uma tradição abstrata que elevou a gravura basileira a um patamar celebrado internacionlamente. Em Brasiília, ela criou uma escola no próprio ateliê, pelo qual passaram quase todos os gravadores da cidade em um processo de formação conhecido pela excelência.

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Especialista em grvura em metal, Lêda também era engajada na movimentação da cena artística brasiliense e foi uma das fundadoras do Museu de Arte de Bra´silia (MAB), inaugurado em 1985.