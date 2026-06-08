Filme do DF tem múltiplo reconhecimento, com cinco prêmios no Cine/PE

Durante o mais do que cultuado Cine/PE, festival que completou três décadas de impulso em produtos e mercado audiovisual, o cinema candango faturou cinco prêmios, com o longa Mapas (de Rafael Lobo), no evento da sétima arte encerrado no domingo (7/6). Além da celebração do cinema local, o festival deu palco para a homenagem ao idealizador, o economista Alfredo Bertini, falecido justo no período de realização do evento. Esposa de Alfredo, e cocriadora do festival, Sandra deu continuidade ao festival responsável pela ampla formação de público e pontuado pela valorização da arte.

Produção da Machado Filmes, em conjunto com a Tao Luz e Movimento e a Levante Filmes, Mapas, que representou o Distrito Federal, se viu valorizado nas seguintes premiações: prêmio especial do público; melhor edição de som; melhor montagem; melhor fotografia e melhor ator (Caíque Copque).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ressaltando a diversidade de títulos apresentados no Cine/PE, o cineasta comemorou o o reconhecimento. "Mapas é uma travessia pelos fantasmas, pelas memórias ocultas e pelas histórias submersas da nossa cidade", destacou Rafael Lobo. Para além do Lago Paranoá, personagens de Mapas assumem protagonismo num enredo afundado em memórias atreladas à aura de planejamento da capital e do impacto de sua criação. O desaparecimento de uma mulher move investigação apoiada por uma professora e um de seus alunos de mestrado. O norte da busca aponta laços com trabalhadores envolvidos na construção de Brasília.



