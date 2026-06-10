Google for Brasil 2026: gigante da tecnologia aposta alto em IA

Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil, foi um dos que apresentaram as novidades da gigante de tecnologia - (crédito: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

São Paulo* — A gigante da tecnologia Google realiza nesta quarta-feira (10/6) a oitava edição do já tradicional Google for Brasil. O evento reúne as principais novidades que a empresa passará a implementar em diferentes plataformas. E, entre executivos descolados e sotaques estrangeiros no mirante do Allianz Parque, ficou claro que a ordem do ano é uma só: usar a inteligência artificial (IA) para otimizar a produtividade e facilitar a rotina do usuário.

Entre o anúncio de que a gigante da tecnologia agora patrocina times de diversas categorias da Seleção, ao subir no palco principal do evento, Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil, tentou destacar a IA como um avanço tecnológico, que “já faz parte da rotina do brasileiro”. “Ao longo desses últimos anos, a gente pode acompanhar bem como o Brasil adotou a IA de forma muito acelerada”, argumenta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil (foto: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

A aposta em tecnologia passa pelo anúncio de investimentos milionários em setores de qualificação. Foi dito que R$ 2 milhões serão aplicados em cinco start-ups brasileiras, assim como R$ 5 milhões serão destinados para projetos de educação nacionais.

Pergunte ao Studio

Um dos destaques é a implementação — por enquanto restrita à web — do “Pergunte ao Studio” no YouTube. O recurso funciona como um assistente de IA integrado ao YouTube Studio, trazendo as soluções e o conhecimento do Gemini para aperfeiçoar o trabalho dos criadores de conteúdo.

Na prática, o chat conversacional ajudará na análise de métricas, no feedback dos usuários, na geração de insights para novos vídeos e mais. Eduardo Brandini, diretor de responsabilidade do YouTube Brasil, defendeu o papel da plataforma de vídeos na educação, na economia criativa e lembrou que o espaço transmitirá os jogos da Copa do Mundo e cravou: “O YouTube é o epicentro da cultura do mundo”.

Chrome com IA integrada

Aquela velha história de precisar mudar de aba para consultar o Gemini chegou ao fim. É o que promete Charmaine D'Silva, diretora de produto do Chrome. A grande novidade do navegador é a integração nativa com o Gemini.

Nas versões atualizadas, o navegador exibirá um ícone no canto superior direito que abre o chat do Gemini em uma barra lateral. O maior diferencial é que o recurso permite acessar e cruzar informações de outras abas ali mesmo, sem que o usuário precise navegar entre as páginas.

O assistente também se integra ao Gmail, Maps e Agenda, sendo capaz de resumir textos da aba ativa ou até mesmo editar imagens a partir de comandos de texto.

A novidade já está disponível para web e iOS e, segundo a empresa, deve chegar "em breve" aos dispositivos Android.

Mobilidade inteligente e semáforos

A chegada do projeto Green Light a São Paulo também foi destaque. Na prática, o sistema utiliza tendências de tráfego do Google Maps para que a IA sugira ajustes nos tempos dos semáforos às companhias de engenharia de tráfego, otimizando o fluxo de automóveis.

A IA consegue identificar, por exemplo, se um semáforo deve ser acionado alguns segundos depois para evitar que o fluxo de veículos seja interrompido. Ao evitar arrancadas de carros parados, economiza-se combustível e, consequentemente, reduzem-se as emissões de poluentes. Nas cidades brasileiras onde o sistema já opera — Rio de Janeiro, Campinas e São Caetano do Sul —, o Google estima uma redução de até 30% nas paradas completas dos veículos.

Maps mais interativo

Além do YouTube e do Chrome, o usuário agora terá uma experiência conversacional com o Google Maps. O recurso "Pergunte ao Maps" promete respostas assertivas para perguntas complexas e pode, inclusive, planejar roteiros de viagens e passeios.

A nova ferramenta também levará em consideração as preferências históricas de cada usuário para personalizar a experiência. A novidade estará disponível para todos nas próximas semanas.

Reservas direto com a IA

A proposta do "Reserva de Mesa no Modo IA" é permitir que o usuário feche uma reserva em bares, restaurantes ou vinícolas diretamente pela busca do Google — sem a necessidade de acessar o site do estabelecimento ou migrar para o WhatsApp.

A ferramenta deve ser capaz de interpretar pedidos complexos, encontrar o local ideal de acordo com a descrição do usuário e concluir o agendamento considerando dia, horário, preferência de ambiente e até o menu desejado.

*O repórter viajou a São Paulo a convite do Google.