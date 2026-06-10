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TECNOLOGIA

Google for Brasil 2026: gigante da tecnologia aposta alto em IA

Google mostra que busca impulsionar inteligência artificial com integração em diferentes plataformas

Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil, foi um dos que apresentaram as novidades da gigante de tecnologia - (crédito: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)
Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil, foi um dos que apresentaram as novidades da gigante de tecnologia - (crédito: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

São Paulo* — A gigante da tecnologia Google realiza nesta quarta-feira (10/6) a oitava edição do já tradicional Google for Brasil. O evento reúne as principais novidades que a empresa passará a implementar em diferentes plataformas. E, entre executivos descolados e sotaques estrangeiros no mirante do Allianz Parque, ficou claro que a ordem do ano é uma só: usar a inteligência artificial (IA) para otimizar a produtividade e facilitar a rotina do usuário.

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Entre o anúncio de que a gigante da tecnologia agora patrocina times de diversas categorias da Seleção, ao subir no palco principal do evento, Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil, tentou destacar a IA como um avanço tecnológico, que “já faz parte da rotina do brasileiro”. “Ao longo desses últimos anos, a gente pode acompanhar bem como o Brasil adotou a IA de forma muito acelerada”, argumenta.

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Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil
Fábio Coelho, diretor executivo do Google Brasil (foto: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

A aposta em tecnologia passa pelo anúncio de investimentos milionários em setores de qualificação. Foi dito que R$ 2 milhões serão aplicados em cinco start-ups brasileiras, assim como R$ 5 milhões serão destinados para projetos de educação nacionais.

Pergunte ao Studio

Um dos destaques é a implementação — por enquanto restrita à web — do “Pergunte ao Studio” no YouTube. O recurso funciona como um assistente de IA integrado ao YouTube Studio, trazendo as soluções e o conhecimento do Gemini para aperfeiçoar o trabalho dos criadores de conteúdo.

Na prática, o chat conversacional ajudará na análise de métricas, no feedback dos usuários, na geração de insights para novos vídeos e mais. Eduardo Brandini, diretor de responsabilidade do YouTube Brasil, defendeu o papel da plataforma de vídeos na educação, na economia criativa e lembrou que o espaço transmitirá os jogos da Copa do Mundo e cravou: “O YouTube é o epicentro da cultura do mundo”.

Chrome com IA integrada

Aquela velha história de precisar mudar de aba para consultar o Gemini chegou ao fim. É o que promete Charmaine D'Silva, diretora de produto do Chrome. A grande novidade do navegador é a integração nativa com o Gemini.

Nas versões atualizadas, o navegador exibirá um ícone no canto superior direito que abre o chat do Gemini em uma barra lateral. O maior diferencial é que o recurso permite acessar e cruzar informações de outras abas ali mesmo, sem que o usuário precise navegar entre as páginas.

O assistente também se integra ao Gmail, Maps e Agenda, sendo capaz de resumir textos da aba ativa ou até mesmo editar imagens a partir de comandos de texto.

A novidade já está disponível para web e iOS e, segundo a empresa, deve chegar "em breve" aos dispositivos Android.

Mobilidade inteligente e semáforos

A chegada do projeto Green Light a São Paulo também foi destaque. Na prática, o sistema utiliza tendências de tráfego do Google Maps para que a IA sugira ajustes nos tempos dos semáforos às companhias de engenharia de tráfego, otimizando o fluxo de automóveis.

A IA consegue identificar, por exemplo, se um semáforo deve ser acionado alguns segundos depois para evitar que o fluxo de veículos seja interrompido. Ao evitar arrancadas de carros parados, economiza-se combustível e, consequentemente, reduzem-se as emissões de poluentes. Nas cidades brasileiras onde o sistema já opera — Rio de Janeiro, Campinas e São Caetano do Sul —, o Google estima uma redução de até 30% nas paradas completas dos veículos.

Maps mais interativo

Além do YouTube e do Chrome, o usuário agora terá uma experiência conversacional com o Google Maps. O recurso "Pergunte ao Maps" promete respostas assertivas para perguntas complexas e pode, inclusive, planejar roteiros de viagens e passeios.

A nova ferramenta também levará em consideração as preferências históricas de cada usuário para personalizar a experiência. A novidade estará disponível para todos nas próximas semanas.

Reservas direto com a IA

A proposta do "Reserva de Mesa no Modo IA" é permitir que o usuário feche uma reserva em bares, restaurantes ou vinícolas diretamente pela busca do Google — sem a necessidade de acessar o site do estabelecimento ou migrar para o WhatsApp.

A ferramenta deve ser capaz de interpretar pedidos complexos, encontrar o local ideal de acordo com a descrição do usuário e concluir o agendamento considerando dia, horário, preferência de ambiente e até o menu desejado.

*O repórter viajou a São Paulo a convite do Google.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 10/06/2026 12:21 / atualizado em 10/06/2026 12:21
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