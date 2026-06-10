YouTube teve impacto bilionário no PIB do Brasil em 2025, aponta Google

Eduardo Brandini, diretor de responsabilidade do YouTube Brasil, defendeu o papel da plataforma de vídeos na educação e na economia criativa - (crédito: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

São Paulo* — Dados divulgados pelo Google nesta quarta-feira (10/6) mostram a magnitude do impacto de uma das principais plataformas da empresa na economia do Brasil. Segundo a gigante da tecnologia, o YouTube gerou mais de 150 mil empregos equivalentes a tempo integral durante o ano de 2025. A receita movimentada pela plataforma e por seu ecossistema de criadores injetou mais de R$ 6 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

As informações foram apresentadas durante a oitava edição do Google for Brasil. O evento anual é a oportunidade que a empresa utiliza para anunciar novidades e balanços de suas diversas plataformas no país.

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Enquanto as outras ferramentas focaram em apresentar recursos integrados à inteligência artificial do Gemini, o YouTube destacou sua força na economia brasileira. Segundo os dados apresentados, o desempenho da plataforma de vídeos no país é sinônimo de sucesso: mais de 4,5 mil canais brasileiros já superaram a marca de 1 milhão de inscritos. Além disso, mais de 45 mil canais contam com mais de 100 mil inscritos e mais de 250 mil ultrapassaram a faixa dos 10 mil inscritos.

Brandini reforçou impacto do YouTube na economia brasileira (foto: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

“O YouTube é hoje um espaço onde a paixão se transforma em negócio e impacto real. Os números gerados pelo nosso ecossistema criativo refletem histórias de brasileiros que encontraram na plataforma uma maneira de empreender e mudar suas realidades. Esses dados consolidam nossa posição como um pilar essencial para o desenvolvimento econômico e cultural do país”, destacou Eduardo Brandini, diretor de responsabilidade do YouTube no Brasil.

Brandini defendeu o papel da plataforma de vídeos na educação e na economia criativa, lembrou que o espaço transmitirá os jogos da Copa do Mundo e cravou: “O YouTube é o epicentro da cultura do mundo”.

*O repórter viajou a São Paulo a convite do Google.