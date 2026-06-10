YouTube e Chrome: veja as novidades do Google para as plataformas

Jenny Blackburn, vice-presidente de experiência do usuário do Google, apresenta detalhes sobre novas ferramentas no Chrome - (crédito: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

São Paulo* — Entre o universo de plataformas controladas pelo Google, o site de vídeos YouTube e o navegador Chrome são destaques históricos. E durante a oitava edição do Google for Brasil, realizada nesta quarta-feira (10/6), em São Paulo, a gigante da tecnologia não deixou os queridinhos do público de lado.

As duas ferramentas passam a ser munidas com assistentes virtuais de inteligência artificial (IA). No YouTube, o recurso "Pergunte ao Studio" funcionará integrado ao YouTube Studio, trazendo as soluções e o conhecimento do Gemini para aperfeiçoar o trabalho dos criadores de conteúdo. O chat conversacional ajudará na análise de métricas, no feedback dos usuários e na geração de insights para novos vídeos. Por enquanto, a novidade ficará restrita à web.

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A IA também é a grande novidade do Chrome, que agora passará a contar com um chat próprio — acessível por um ícone no canto superior direito após a atualização. Alimentado pelo Gemini, o assistente foi otimizado especificamente para o fluxo de trabalho no navegador.

O maior diferencial é que o recurso permite acessar e cruzar informações de outras abas ali mesmo, sem que o usuário precise navegar entre as páginas.

O assistente também se integra ao Gmail, Maps e Agenda, sendo capaz de resumir textos da aba ativa ou até mesmo editar imagens a partir de comandos de texto. A novidade já está disponível para web e iOS e, segundo a empresa, deve chegar em breve aos dispositivos Android.

Após dar os detalhes da funcionalidade da IA no Chrome, Jenny Blackburn, vice-presidente de experiência do usuário do Google, anunciou que a versão avançada do Gemini será gratuita, pelo primeiro ano, para clientes de um banco nacional e de um serviço de telefonia.

*O repórter viajou a São Paulo a convite do Google.