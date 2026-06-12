Mineira foragida com alerta internacional é presa ao retornar ao Brasil

A empresária mineira, Larissa Nara Rezende, de 42 anos, foragida da Justiça brasileira, foi presa pela Polícia Federal (PF) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em 5 de junho. A mulher, condenada por envolvimento com o financiamento do tráfico internacional de drogas, tinha contra si um mandado de prisão para cumprimento definitivo de pena de oito anos e nove meses de reclusão, e era procurada também por autoridades internacionais.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Cerco Fechado, conduzida pela PF com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Segundo a corporação federal, a investigada encontrava-se fora do país e teve seu nome incluído na lista de Difusões Vermelhas da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), instrumento utilizado para alertar forças policiais de diferentes nações sobre pessoas procuradas pela Justiça.

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De acordo com a corporação, a captura foi resultado de um trabalho de monitoramento e compartilhamento de informações de inteligência, que permitiu acompanhar os deslocamentos da foragida e identificar seu retorno ao território brasileiro. A abordagem foi realizada logo após sua chegada ao aeroporto.

A prisão encerra um período em que a empresária permaneceu fora do alcance das autoridades nacionais. Durante esse tempo, ela manteve uma rotina de viagens internacionais e presença frequente nas redes sociais, onde publicava fotos de suas viagens de luxo, compras e posts relacionados ao seu negócio no setor de vestuário para seus quase 20 mil seguidores.

As investigações apontaram sua participação no financiamento de atividades ligadas ao tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal destacou que a cooperação entre os órgãos de segurança foi fundamental para a localização da condenada. A inclusão do nome da empresária na base de procurados da Interpol ampliou o alcance das buscas e permitiu que eventuais movimentações fossem acompanhadas pelas autoridades.